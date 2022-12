El nuevo trabajo, relacionado con sexualidad, de Charlie Sheen tras VIH positivo

Publicidad

El actor de Hollywood Charlie Sheen, quien hace unos meses fue diagnosticado con VIH positivo, ya tiene un nuevo trabajo, también relacionado con el ámbito sexual.



Ahora Sheen se encargará de concientizar a las personas sobre la importancia de usar condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual.



La reconocida marca de condones LELO HEX lo contrató para ser la imagen y dar consejos a los activos sexualmente.

“Es una forma de evitar muchos problemas, desde enfermedades a embarazos no deseados. Pero por alguna razón aún es tabú. Creo que nunca es tarde para convertirse en portavoz de una causa como esta”, le dijo el actor al portal de entretenimiento People.



Incluso, en el video publicado en el canal de YouTube de LELO HEX, aclaró que la mayoría del tiempo usaba condón, lo que demuestra que lo importante es usarlo siempre.

“La mayoría de las personas que son VIH positivas no saben exactamente cuándo contrajeron el virus”, advierte el exprotagonista de la serie norteamericana Two and a half men.