Ela Taubert da su tercera respuesta en una carta de sanación personal

La cantautora colombiana Ela Taubert, una de las voces emergentes más sólidas del pop latino y reciente ganadora del Latin Grammy, estrenó “Te Prometo”, el tercer lanzamiento de su trilogía de ‘Respuestas’. Con este sencillo, la artista marca el comienzo de la etapa final de su proyecto conceptual Preguntas a las 11:11.

“Al final entré a la música desde niña porque la sentía como un refugio, una forma de desahogarme y poder transmitir lo que sentía. Se me hacia más fácil escribir una canción diciendo lo que sentía. Lo más importante es transmitir con honestidad y poder transmitir lo que he vivido hasta ahora con mis canciones, desde mi corazón para el de todos”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Ela Taubert // Foto: Universal Music

La serie musical inició con “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)” y continuó con “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)” junto al puertorriqueño Jay Wheeler. “Te Prometo” completa este recorrido narrativo con una propuesta que aborda el cierre emocional y la importancia de liberar aquello que ya no forma parte del presente. Fragmentos como “Te prometo, me quedo con lo bueno y aunque tengo miedo te tengo que soltar” reflejan el tono íntimo del tema, cuyo adelanto generó amplia atención en redes sociales: más de 25.000 creaciones en TikTok y más de seis millones de reproducciones del video previo.

El estreno coincide con un momento clave en la agenda de la artista. Ela Taubert inició recientemente la etapa estadounidense de su Preguntas a las 11:11 Tour, que comenzó el domingo en el Fonda Theatre de Los Ángeles. A la par, se prepara para el cierre de la gira en Latinoamérica, que tendrá su última fecha el 29 de noviembre en Bogotá, su ciudad natal, donde las entradas ya están agotadas.



Lo cierto es que, en poco tiempo, Taubert ha creado todo un universo de canciones las cuales usa como métodos de respuesta a los momentos díficiles de la vida sin perder su estilo pop, inspirado de otros artistas con los cuales a trabajado.