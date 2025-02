¿Ela Taubert dará concierto gratis en Bogotá? Esta sería la razón del rumor

Los Latin Grammy 2024 tuvieron varios colombianos como protagonistas, entre esos, apareció una bogotana que irrumpió la escena musical, en especial, al llevarse a casa la estatuilla de la categoría de 'Artista Revelación' y lanzando un sencillo al lado del reconocido Joe Jonas, que fue un éxito internacional.

Lo cierta es que, en los últimos meses, Ela Taubert comenzó a liderar listas de reproducción y un lugar especial en la industria musical colombiana gracias a sus diversos sencillos virales, en especial en plataformas como TikTok. Por lo tanto, más personas esperan verlas con ansias en vivo y comenzó a sonar el rumor de que podría en un futuro dar un concierto gratis en Bogotá, pero, ¿esto sería posible?

Ela Taubert en los Latin Grammy // Foto: AFP

¿Ela Taubert dará concierto gratis en Bogotá?

Por ahora, no. Pero no se descarta que pueda suceder en el transcurso del 2025. Y es que, en febrero, se estrenó una iniciativa llamada Coke Studio, que es una plataforma musical dedicada a la industria, por la cual se potencia a artistas emergentes y/o revelación del ámbito nacional. Incluso, llegando al Festival Estéreo Picnic y, justamente, Taubert se volvió la cara de este proyecto que, mes a mes, tendrá sesiones en vivo gratuitas en la ciudad de Bogotá y podría que en un futuro la ganadora del Latin Grammy haga parte de esto.

De hecho, estuvo Kei Linch y Naty Botero en su primera sesión gratuitas y serán más artistas los que harán estas presentaciones gratuitas, que, por lo general, se llevarán a cabo en la Zona T en el norte de Bogotá.

La bogotana sí tendrá concierto en la ciudad este 2025

Pero, aunque no se haya confirmado su sesión, Taubert sí tendrá un concierto en Bogotá este 2025. Ella estará presente en la cuarta fecha del Festival Estéreo Picnic en donde llevará todo lo mejor de su repertorio, el cual le hizo ganadora del Latin Grammy. Esto será el 30 de marzo, mismo día en que estarán colombianos como Kapo o Pirlo en el Parque Simón Bolívar en este importante evento.

Ella es Ela Taubert, la colombiana que hará parte del Estéreo Picnic 2025 // Fotos: Facebook Ela Taubert y Páramo Presenta

Ella es Ela Taubert, la artista revelación de Colombia

Oriunda de Bogotá, ella ha construido rápidamente toda una audiencia en torno a su música que, en su mayoría, son letras románticas de una ola de pop colombiano, al mismo estilo que artistas como Morat o TIMO han creado.

“Al final entré a la música desde niña porque la sentía como un refugio, una forma de desahogarme y poder transmitir lo que sentía. Se me hacía más fácil escribir una canción diciendo lo que sentía. Lo más importante es transmitir con honestidad y poder transmitir lo que he vivido hasta ahora con mis canciones, desde mi corazón para el de todos”, expresó en diálogo con Blu Radio.

La carrera de Ela, a sus 24 años, es un testimonio de cómo un riesgo puede transformarse en éxito. Firmada por Universal Music, con su propia mercancía y una serie de canciones que han dejado huella, su ascenso meteórico gracias a TikTok la ha llevado a una gira por México, Colombia, Perú y Argentina.