Ella es Sabrina Carpenter, la nueva cara del pop que llega al Festival Estéreo Picnic 2026

No era un simple rumor, por primera vez a Colombia llegará una de las voces más importantes de la nueva escena pop mundial: Sabrina Carpenter, quien se ha consolidado como una de las artistas más importantes en todo el mundo sumando más de 60.000.000 millones de reproducciones mensuales, tan solo en Spotify.

Ahora, la oriunda de Quakertown, Pensilvania, Estados Unidos, visitará el país encabezando el famoso Festival Estéreo Picnic 2026. Éxitos como 'Espresso', 'Please Please Please', 'Taste', 'Manchild', entre otros, se suman al cartel de este importante evento para la escena de espectáculos en el país, que se llevará a cabo a finales de marzo de 2026.

Sabrina Carpenter // Foto: AFP

Ella es Sabrina Carpenter

Nació el 11 de mayo de 1999, pero comenzó primero en el mundo de la actuación por allá en 2011 cuando hizo parte de en la serie dramática de NBC Law & Order: Special Victims Unit. Pero su recuerdo más vivo fue en su etapa como 'Chica Disney'; por ejemplo, le dio voz a 'Sissi' en 'Phineas y Ferb', o en junio de 2016, Carpenter también protagonizó una película original de Disney Channel, 'Adventures in Babysitting (2016)' junto a Sofia Carson.

Su carrera musical comenzó en 2015, su primer sencillo fue 'We'll Be the Stars' y su álbum debut llegó poco después 'Eyes Wide Open', alcanzando el puesto 200 de la lista de Billboard. Desde entonces se comenzó a dedicar más a la música y en 11 años de carrera cuenta con 7 álbumes de estudio y 6 EP, además de diversos sencillos que han sonado en todo el planeta.

Ya son 11 años de carrera y su música se ha posicionado entre la más escuchada en todo el mundo, además conocida por su amistad con otras grandes referentes de la industria con su estilo característico de su show 'cabaret' y lleno de sensualidad, además un empoderamiento femenino.



Estos son algunos éxitos de la estadounidense