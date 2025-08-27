Spotify sorprende a usuarios en Colombia con nueva función: nadie lo esperaba

Los chats se han consolidado como una herramienta esencial en la mayoría de las redes sociales en el mundo y, ahora, la gigante del streaming de audio, Spotify, se une a esta tendencia con el lanzamiento de una función única.

La popular plataforma acaba de anunciar la implementación de ‘Mensajes’, una nueva función que promete cambiar la forma en que los usuarios comparten música y se conectan entre sí.



¿Qué es Mensajes de Spotify?

Hasta el momento se conoce que será un sistema de mensajería directa (DM) incorporado que estará disponible para todos los usuarios de Spotify, incluyendo Colombia. Si bien el nombre ya da una pista, es importante entender que no se trata solo de enviar enlaces, sino de una herramienta completa para conversar dentro de la propia app.

Esta funcionalidad busca transformar la experiencia de usuario, permitiendo una interacción más personal y directa en el universo del audio.

La motivación detrás de esta nueva función es estratégica. Según la compañía, la música tiene un poder único para "provocar una gran conversación" entre las personas más cercanas. Spotify busca ofrecer una forma conveniente para que sus usuarios compartan canciones, podcasts y audiolibros con amigos y familiares.

Esto, asumiendo, por supuesto, que estos últimos también sean usuarios de la plataforma y no estén en servicios rivales como YouTube Music o Apple Music, entre otras aplicaciones. El objetivo es claro: permitir a los usuarios "chatear" o "conversar" y descubrir o generar nuevas conversaciones alrededor de la música.

La idea de conectar personas a través de sus gustos musicales no es nueva. Incluso, incluso existe una aplicación de citas que emparejaba gente con afinidades musicales similares. Esto parece que le gustó a Spotify, llevando a la compañía a dar el paso.

Este anuncio llega en medio de la actualización de términos y condiciones de Spotify para usuarios en Colombia.

Y es que la nueva función Mensajes de Spotify no es solo una herramienta de chat, sino una apuesta por enriquecer la experiencia social de sus usuarios. Al permitir conversaciones directas y el intercambio de opiniones sobre el vasto catálogo de audio, Spotify espera fortalecer la conexión.