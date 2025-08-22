Dos novedades en Spotify generan diversas opiniones entre los usuarios

Mes a mes, la reconocida aplicación de Spotify, dedicada al streaming de música, lanza diversas actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios y de cara a septiembre de 2025 se han confirmado dos cambios, los cuales han generado diversas opiniones entre los suscriptores.

Estas dos novedades de Spotify en septiembre de 2025



Transiciones personalizadas en playlist

Ahora, los usuarios podrán podrán controlar cómo se conectan varias canciones en una misma playist y que tenga una experiencia de desarrollo más apropiado en cuestión de minutos, es decir, un flujo de contenido más personalizado a través de géneros y momentos clave y para activarla debe:



Abrir una playlist o crear una nueva.

Tocar el botón ‘Mix’.

Elegir Auto para una mezcla rápida o personaliza las transiciones.

Guarde, escuche y comparta su playlist.

Puede activar o desactivar la mezcla cuando quiera.

“También funciona en playlists colaborativas, así que los amigos pueden sumarse a editar transiciones para una experiencia compartida”, indicaron desde un comunicado.

Foto: AFP

Aumentan los precios de los usuarios en 2025

Spotify, una de las plataformas de ‘streaming’ más usadas en el mundo, anunció un incremento en el precio de su plan individual Premium que comenzará a aplicarse en Europa y Latinoamérica desde septiembre de 2025.

En Colombia pasa el plan individual de 15.000 a 18.500 pesos, lo mismo que los otros planes tienen un aumento.

La compañía explicó que la subida busca mejorar el servicio y seguir invirtiendo en la experiencia de los usuarios. En las próximas semanas, los suscriptores de diferentes regiones del mundo recibirán correos detallando los cambios en sus planes, mientras que los nuevos podrán consultar los precios actualizados en la página oficial.

El plan individual de Spotify permite escuchar música sin anuncios, descargar canciones para reproducir sin conexión y personalizar la experiencia en un solo dispositivo, aunque existen opciones más costosas para quienes requieren mayor número de accesos.