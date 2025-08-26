Estos son los precios de creyentes 2026: todos los detalles del Festival Estéreo Picnic

Portales y fuentes de la industria musical indicaron que el 28 de agosto se hará oficial el anuncio del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026, el cual, como siempre, tendrá cuota de artistas de talla mundial que llegarán al Parque Simón Bolívar a finales de marzo del próximo año.

Pero desde hace varias semanas comenzó la venta de Creyentes 2026, que es la etapa en donde los fans del festival compran todo el paquete de días sin conocer el cartel a un precio más económico, pues una vez se conoce toda la lista de artistas este valor aumenta al día siguiente.

"El precio de la boleta + servicio indicado no incluye los siguientes cargos: el envío de la boleta o manilla, ni el costo del procesamiento de la compra. El costo de procesamiento se aplica al utilizar cualquier medio de pago y corresponde a un cargo determinado por la plataforma financiera", aclararon en Ticketmaster.

Festival Estéreo Picnic, evento de música realizado en Bogotá Foto: Blu Radio

Estos son los precios de Creyentes 2026 del Festival Estéreo Picnic

Combo Creyentes 3 Días General

Aforo total: 6.100

6.100 Etapa 1

Aforo: 2.100 Precio boleta: $799.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $162.000 Precio total: $961.000

Etapa 2

Aforo: 4.000 Precio boleta: $899.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $182.000 Precio total: $1.081.000



Combo Creyentes 3 Días VIP

Aforo total: 900

900 Etapa 1

Aforo: 250 Precio boleta: $2.299.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $466.000 Precio total: $2.765.000

Etapa 2

Aforo: 650 Precio boleta: $2.399.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $486.000 Precio total: $2.885.000



Zona de Menores - Creyentes Combo 3 Días

Aforo total: 500

500 Etapa 1

Aforo: 500 Precio boleta: $699.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $141.000 Precio total: $840.000



¿Cuáles serán los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026?

Por ahora, el listado de artistas continúa siendo un misterio a la espera del anuncio oficial. Pero comenzaron a aparecer los primeros rumores de lo que podría ser y en la cabeza apareció el nombre de Sabrina Carpenter, la estrella de pop estadounidense que sería el show principal de los 3 días del festival. Además, Twice, Tyle the Creator, Deftones y otros más han sonado como posibilidades.