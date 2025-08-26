Publicidad

Entretenimiento  / Estos son los precios de creyentes 2026: todos los detalles del Festival Estéreo Picnic

Estos son los precios de creyentes 2026: todos los detalles del Festival Estéreo Picnic

Los rumores del cartel oficial del Festival Estéreo Picnic corren, mientras que la venta de entradas de este evento completa varios días antes del anuncio.

Creyentes de Festival Estéreo Picnic y dinero.jpg
Estos son los precios de creyentes 2026 del FEP //
Fotos: Páramo y Blu Radio
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 26, 2025 06:49 p. m.

Portales y fuentes de la industria musical indicaron que el 28 de agosto se hará oficial el anuncio del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026, el cual, como siempre, tendrá cuota de artistas de talla mundial que llegarán al Parque Simón Bolívar a finales de marzo del próximo año.

Pero desde hace varias semanas comenzó la venta de Creyentes 2026, que es la etapa en donde los fans del festival compran todo el paquete de días sin conocer el cartel a un precio más económico, pues una vez se conoce toda la lista de artistas este valor aumenta al día siguiente.

"El precio de la boleta + servicio indicado no incluye los siguientes cargos: el envío de la boleta o manilla, ni el costo del procesamiento de la compra. El costo de procesamiento se aplica al utilizar cualquier medio de pago y corresponde a un cargo determinado por la plataforma financiera", aclararon en Ticketmaster.

Festival Estereo Picnic.jpg
Festival Estéreo Picnic, evento de música realizado en Bogotá
Foto: Blu Radio

Estos son los precios de Creyentes 2026 del Festival Estéreo Picnic

Combo Creyentes 3 Días General

  • Aforo total: 6.100
  • Etapa 1
    • Aforo: 2.100
    • Precio boleta: $799.000
    • Cargo por servicio (IVA incluido): $162.000
    • Precio total: $961.000
  • Etapa 2
    • Aforo: 4.000
    • Precio boleta: $899.000
    • Cargo por servicio (IVA incluido): $182.000
    • Precio total: $1.081.000

Combo Creyentes 3 Días VIP

  • Aforo total: 900
  • Etapa 1
    • Aforo: 250
    • Precio boleta: $2.299.000
    • Cargo por servicio (IVA incluido): $466.000
    • Precio total: $2.765.000
  • Etapa 2
    • Aforo: 650
    • Precio boleta: $2.399.000
    • Cargo por servicio (IVA incluido): $486.000
    • Precio total: $2.885.000

Zona de Menores - Creyentes Combo 3 Días

  • Aforo total: 500
  • Etapa 1
    • Aforo: 500
    • Precio boleta: $699.000
    • Cargo por servicio (IVA incluido): $141.000
    • Precio total: $840.000

¿Cuáles serán los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026?

Por ahora, el listado de artistas continúa siendo un misterio a la espera del anuncio oficial. Pero comenzaron a aparecer los primeros rumores de lo que podría ser y en la cabeza apareció el nombre de Sabrina Carpenter, la estrella de pop estadounidense que sería el show principal de los 3 días del festival. Además, Twice, Tyle the Creator, Deftones y otros más han sonado como posibilidades.

Sabrina Carpenter y Festival Estéreo Picnic de fondo.jpg
Sabrina Carpenter y Festival Estéreo Picnic de fondo //
Fotos: AFP / Ticketmaster

