Ella es Vanessa Pulgarín, la reina nacional que representará a Colombia en Miss Universo

La noche del 28 de septiembre de 2025, se convirtió en una de las noches más esperadas para los seguidores del concurso belleza nacional con la celebración de la gala final de Miss Universe Colombia 2025.

El certamen global, luego de una exhaustiva elección entre 28 candidatas, provenientes de diversos departamentos, coronó a Vanessa Pulgarín Monsalve, representante del departamento de Antioquia, como la mujer más bella de Colombia.

Las aspirantes a la corona desfilaron en la pasarela, demostrando su preparación en múltiples áreas que incluyeron habilidades comunicativas, el dominio de un segundo idioma, actividad física, etiqueta social, modelaje y pasarela.

La final del certamen estuvo altamente disputada entre las representantes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Magdalena, Risaralda y Santander.



Con este nombramiento, la antioqueña asume la responsabilidad de llevar la banda de Colombia al prestigioso certamen internacional de Miss Universo, que tendrá lugar el 21 de noviembre de 2025, en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

Quién es Vanessa Pulgarín Monsalve

Originaria de Antioquia, ha cimentado una extensa carrera tanto en el modelaje como en el circuito de concursos de belleza.

Su coronación de 2025 representa un notable regreso a la competencia, ocho años después de su primera aparición relevante en 2017.

Publicidad

En su participación inicial en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, Pulgarín se destacó por su desempeño y preparación, logrando ocupar el segundo lugar.

Dicho logro le permitió representar posteriormente al país en el certamen de Miss Internacional.

Aunque en su paso por Miss Internacional figuraba entre las favoritas en las predicciones previas al evento, no consiguió ubicarse en el grupo de finalistas.

Publicidad

No obstante, esta experiencia internacional fortaleció significativamente su perfil y le permitió continuar su desarrollo profesional dentro de la industria del modelaje, culminando hoy con la obtención de la corona de Miss Universe Colombia 2025.

La vida de la nueva Miss Universe Colombia

La modelo residió por varios años en Australia, donde ejerció su profesión. Pulgarín enfrentó desafíos significativos, incluyendo la barrera del idioma, la intensa competencia profesional y un choque cultural.

Su proceso de adaptación fue gradual y tuvo que superar múltiples rechazos antes de consolidar oportunidades en el mercado australiano, donde finalmente logró posicionarse y construir una reputación sólida.

En la actualidad, Pulgarín Monsalve demuestra un marcado espíritu empresarial y un estilo de vida enfocado en el bienestar. Es socia de un mercado especializado en productos saludables, además de ser propietaria de un gimnasio en Medellín.

Sumado a esto, ha incursionado en el mundo de la moda lanzando su propia marca de ropa deportiva. Su rutina diaria está definida por la práctica constante de disciplinas deportivas como el running y el pádel.