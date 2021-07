¿Embarazada de nuevo? Así respondió Luisa Fernanda W ante los rumores

Durante estos días la influencer dio de qué hablar en las redes sociales luego de publicar algunas fotografías y videos donde se le ve “barriguita”, y donde muestra su abdomen y les pregunta a los seguidores si creían que estaba embarazada.

Esto de inmediato hizo especular a sus fans de que se trataría de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Ante tantos rumores, la influencer decidió salir y aclarar la situación escribiendo en su cuenta de Instagram que en realidad tiene unos ‘kilitos’ de más y que eso hace parte de la recuperación de su embrazo donde tuvo a su primer hijo ‘Máximo’.

“Por ahora no estoy embarazada, si fuera así no me hubiera metido la fiestota que me metí en mi cumple, si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad", afirmó la pareja de Pipe Bueno.

Luisa Fernanda aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores para que dejen de presionar a las mujeres con su cuerpo, debido a que todas son bellas como sean.