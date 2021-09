En fotos: la actriz Lily Collins se casó con Charlie McDowell, su boda y vestido fue de ensueño

La reconocida actriz de Hollywood Lily Collins anunció que se casó este 4 de septiembre, con el productor de cine Charlie McDowell, relación que fue confirmada con una fotografía en redes sociales en 2019.

Un año después, la protagonista de la exitosa serie de Netflix Emily in Paris , publicó una foto en su Instagram, donde mostró su anillo de compromiso con una serie de publicaciones en un bosque junto a su prometido.

Ante esto, los seguidores de la actriz se emocionaron y preguntaron cuándo sería la boda, ceremonia que, para sorpresa de muchos usuarios de redes sociales, se realizó este sábado en un lugar rodeado de naturaleza.

“Nunca he deseado tanto ser ese ‘alguien’ para otra persona que para ti, y ahora me he convertido en tu mujer. El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente en el ‘para siempre del otro’”, escribió Collins en su Instagram.

Asimismo, la también protagonista de Love Rose y Cazadores de Sombras, compartió unas fotografías luciendo su vestido, que muchos seguidores describieron ser de ensueño. Según señaló el medio Vanity Fair , el vestido de novia de Collins es un diseño de Ralph Lauren.

Además, indicaron que la boda tuvo lugar en Dunton Hot Springs, un impresionante resort de lujo.

Sobre el atuendo, fue un diseño de corte sirena blanco, “con cuello perkins y de encaje firmado por Ralph Lauren”, agregó el medio.

