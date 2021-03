Entre lágrimas y suplicas, cantante vallenata pide atención médica para recuperar su carrera

La artista vallenata Daniela Sierra habló de la difícil situación por la que atraviesa dada la enfermedad que padece desde hace un tiempo.

El video en el que contó todos los detalles sobre su estado de salud lo publicó en su cuenta de Instagram . Allí reveló que desde hace tres meses mientras trabajaba con Omar Geles se presentaron los primeros síntomas de la infección bacteriana.

Ante esto, la artista se realizó varios exámenes médicos con los que le diagnosticaron helicobácter pylori, una infección que tiene afectado su estómago y también sus riñones.

“La razón por la que dejé de hacer música fue por salud. En estos momentos no tengo dinero para pagarme un médico o un especialista que pueda tratar mi enfermedad. No tengo COVID , no estoy loca, no estoy haciendo show, solo estoy enferma”, expresó la artista en el video de Instagram.

Finalmente, Daniela Sierra expresó que desde que se encuentra en ese estado de salud , nadie la ha llamado para saber cómo está o para ayudarla.