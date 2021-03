Greeicy Rendón reveló con cuál ropa enloquece a Mike Bahía

En una entrevista con Pulzo , la reconocida artista caleña Greeicy Rendón dejó al descubierto un detalle íntimo de su vida en pareja con Mike Bahía.

“Cualquier día en el que yo me vista un poquito de más, para él es como ‘wow’. Cada vez que de repente me pongo un jean pegadito y que muestro el abdomen y me tomo más el tiempo de vestirme y elegir la pinta, él es como ‘wow’”, expresó la artista.

Pero la reconocida artista caleña no solo habló de Mike , también se animó a dar algunos detalles de cómo le gusta que se vistan los hombres.

“Hay hombres que tienen mucha onda, para mí cuando se ponen esas camiseticas anchitas, que se ven como frescos, como esa onda de los bailarines me encanta, pero también de repente puedo ver a alguien un poquito más elegante que tiene su camisita de botón. Depende la persona”, dijo Greeicy en entrevista con Pulzo.

Además de esto, la cantante habló de cuánta ropa compra cuando tiene el tiempo de ir de shopping:

“Yo casi nunca salgo, pero el día que salgo, el día que se me da la posibilidad Mike me regaña. Si voy un día de compras necesito comprar: calzones, medias, blusas, pantalones, entonces de todo. Si voy necesito comprar pintas, pienso en pintas, este jean lo puedo usar con esta blusa”, contó.

Asimismo, aprovechó el espacio de esta entrevista para revelar que la marca de ropa de la que es cocreadora fue pensada en Colombia , pero esperan llegar muy lejos con ella.