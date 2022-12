Es un momento difícil: mujer que besó a Carlos Vives rompió el silencio

La periodista mexicana Chely Torres dijo en una entrevista a Despierta América de Univisión que está atravesando un momento muy difícil luego de robarle un beso a Carlos Vives en un concierto en Montreal, Canadá.

“Es muy difícil por lo que estoy pasando, la situación está muy difícil al punto de poder perder mi matrimonio”, dijo.

Torres expresó que ha recibido bullying en redes sociales luego del beso, aunque aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho.

“Soy fan de Carlos Vives desde los 13 años, me dejé llevar por los impulsos, no me arrepiento soy su fan, lo adoro, amo su música”, dijo.

Finalmente, ofreció disculpas por lo sucedido a Claudia Elena Vásquez, esposa de Carlos Vives.