Esperanza Gómez revela cómo nació la frase que la hizo famosa

La actriz colombiana de cine para adultos Esperanza Gómez estuvo hablando en el programa de Red+ TV 'La Tele Letal' sobre su carrera y contó la curiosa historia de como nace el famoso grito ¡juep#$%, qué rico’ que emite en todos sus videos.

“La primera vez estaba con mi pareja, a él le encanta la pornografía y es fanático de todos mis videos. Fui a la oficina y me obligó a básicamente sentarme y escuchar una película con volumen y ahí fue donde me di cuenta que yo utilizaba esa expresión”, contó.

Esperanza contó que ella no se considera actriz, que no sabe actuar. "Disfruto de la pornografía pero no me considero una actriz profesional".

Reveló que a ella, y generalmente a todas las actrices de la industria no les gusta ver su propio contenido, y por eso no se daba cuenta de que utilizaba la expresión.

“A mí me gusta hablar durante el sexo, no me gusta quedarme callada“, explicó. Me di cuenta de que efectivamente decía ‘juep#$%, qué rico’, pero no lo decía de forma consciente”, agregó.

Vea aquí el video: