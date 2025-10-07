Estos artistas colombianos, entre los 10 mejores latinos del siglo XVI, según Billboard

No es un secreto la importancia que ha adquirido la industria musical colombiana a nivel mundial desde hace años, desde el ‘Rock de mi Pueblo’ de Carlos Vives hasta el dominio urbano de Karol G, Feid, Ryan Castro, entre otros, en la actualidad; por eso, sus nombres lideran grandes estadísticas en la región.

Ahora, la famosa revista Billboard, dedicada a la música, dio a conocer el top 20 de artistas más importantes del siglo XVI en Latinoamérica, que apareció con varios nombres de colombianos, pero tres de ellos destacaron entre los 10 mejores: J Balvin, Shakira y Juanes.

No sorprende ver a J Balvin, Shakira y Juanes en la parte alta de este top, pues su música ha sido inspiraciones de varias generaciones, que encontraron en sus canciones un estilo único y una voz de lo que significa ser colombiano. Además, el nombre de Karol G también aparece en esta lista, pese al corto tiempo de carrera.



J Balvin, el mejor artista colombiano del siglo XVI

Para muchos fue sorpresa ver al ‘Niño de Medellín’ en el primer lugar, sin embargo, sus estadísticas lo respaldan y es que a través de su música se ha encargado de llevar la bandera de Colombia en todo el planeta, además, su influencia en el género urbano ayudó a impulsar a nuevas generaciones como Feid, Ozuna, Blessd, entre otros, o el propio Bad Bunny.

“Cabe resaltar que J Balvin es también el artista latino con más canciones número uno en el Latin Airplay de Billboard, con un total de 38 sencillos que han alcanzado la cima. Su más reciente logro en esa lista fue con “Río”, parte de su último proyecto, MixTeip”, resaltaron, además, del equipo del paisa.



Shakira y Juanes, dos voces que inspiran a millones

A principios de los 2000s, estos dos artistas demostraron al mundo todo el talento que se escondía en Colombia. Primero la barranquillera llevó el sabor del Caribe a los mejores escenarios del mundo, hasta el punto de ser referente en la escena latina y anglo, tanto para ser la voz de tres copas del mundo de la FIFA.

Por su parte, Juanes le dio sentido al rock nacional y sus canciones demostraron el poder paisa a través de una guitarra. Hits como ‘Camisa Negra’, ‘A Dios Le Pido’, entre otros, llegaron hasta oídos en Europa y Asia, en una época en donde la tecnología hasta ahora tomaba un poco de protagonismo.

Karol G, la más “joven” del grupo

La ‘Bichota’ cuenta con menos tiempo en la mira mundial, pero suficiente para ser la 12 de un listado internacional. Sus éxitos han superado a canciones de artistas como Taylor Swift, The Wekeend, Harry Styles, entre otros, siendo la voz femenina de la industria urbana en Latinoamérica, desde sus primeros éxitos en 2017 hasta la fecha.

El top 20 de artistas latinos más importantes del siglo XVI

Bad Bunny. Romeo Santos. Daddy Yankee. Enrique Iglesias. Marco Antonio Solis. J Balvin. Shakira. Aventura. Juanes. Ozuna. Marc Anthony. Karol G. Wisin & Yandel. Maná. Vicente Fernández. Prince Royce. Intocable. Don Omar. Juan Gabriel. Conjunto Primavera.

¿Bad Bunny, el mejor de Latinoamérica?

Según Billboard, sí, decisión que sorprendió debido al corto tiempo del ‘Conejo Malo’ en la escena mundial, que, si bien ha impulsado la cultura puertorriqueña, en especial en su último álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, se vio arriesgado esta posición.

Lo cierto es que el boricua ha demostrado ser uno de los artistas más grandes a nivel mundial y capaz de llevar la voz latina hasta los sitios más difíciles del mundo, con el amor de su tierra y el orgullo de nacer en la olas del Caribe.

