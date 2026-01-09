'Euphoria', 'House of Dragon' y todos los estrenos que llegarán a HBO Max en 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En los próximos meses se irán sumando nuevos contenidos a HBO Max, al igual que lo hacen otras plataformas de streaming. De cara a este 2026, anunciaron una serie de producciones que los suscriptores esperaban hace mucho tiempo, algunas que pdorían ser el final de estas historias.
Por un lado, el regreso de Sydney Sweeney y Zendaya en la tercera temporada de 'Euphoria', esta serie que relata problemas adolescentes en casos de estupefacientes, relaciones sexuales y traiciones, además de tocar temas delicados en torno a la adicción y familias disfuncionales. El elenco también incluye a Hunter Schafer, cuyo personaje, Jules, estudia en una escuela de arte; y a Alexa Demie, que interpreta a Maddy.
Asimismo, llega la esperada tercera temporada de 'House of the Dragon' del universo de 'Game of Thrones'. La lucha por el trono de hierro sigue viva entre el Consejo Negro y el Consejo Verde. Envidia, molestia, amor y problemas familiares han sido protagonistas. La nueva entrega de la serie cautivó a una audiencia millonaria en su lanzamiento simultáneo.
Con este calendario, HBO Max arranca 2026 invitando a ponerse al día o revivir cada historia antes de los nuevos estrenos. Un año cargado de dramas contemporáneos, comedia afilada y fantasía épica.