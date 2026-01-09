'Euphoria', 'House of Dragon' y todos los estrenos que llegarán a HBO Max en 2026

En los próximos meses se irán sumando nuevos contenidos a HBO Max, al igual que lo hacen otras plataformas de streaming. De cara a este 2026, anunciaron una serie de producciones que los suscriptores esperaban hace mucho tiempo, algunas que pdorían ser el final de estas historias.

Por un lado, el regreso de Sydney Sweeney y Zendaya en la tercera temporada de 'Euphoria', esta serie que relata problemas adolescentes en casos de estupefacientes, relaciones sexuales y traiciones, además de tocar temas delicados en torno a la adicción y familias disfuncionales. El elenco también incluye a Hunter Schafer, cuyo personaje, Jules, estudia en una escuela de arte; y a Alexa Demie, que interpreta a Maddy.

Asimismo, llega la esperada tercera temporada de 'House of the Dragon' del universo de 'Game of Thrones'. La lucha por el trono de hierro sigue viva entre el Consejo Negro y el Consejo Verde. Envidia, molestia, amor y problemas familiares han sido protagonistas. La nueva entrega de la serie cautivó a una audiencia millonaria en su lanzamiento simultáneo.

HBO Max // Foto: suministrada

Series importantes que llegan a HBO Max este 2026

The Pitt (Temporada 2)

Ya disponible. Continúa su cruda y realista exploración de un centro de trauma y la vida en urgencias médicas.

Estreno: 11 de enero de 2026. Vuelve al despiadado mundo de las finanzas globales con dilemas cada vez más tensos.

Estreno: 15 de febrero de 2026. Seis episodios que adaptan la segunda mitad de la novela de Laura Esquivel.

Regresa en marzo. Lisa Kudrow retoma a Valerie Cherish en una sátira afilada de la industria del entretenimiento.

Llega en abril con un salto temporal y nuevos arcos para Rue y el resto de los personajes.

Programada para mediados de 2026, continúa la épica lucha por el poder en Westeros.

Regresos esperados (sin fecha confirmada)

Hacks (Temporada 5)

La época dorada (Temporada 4)

Duna: La profecía (Temporada 2)

Con este calendario, HBO Max arranca 2026 invitando a ponerse al día o revivir cada historia antes de los nuevos estrenos. Un año cargado de dramas contemporáneos, comedia afilada y fantasía épica.