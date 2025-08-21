Ex de Beéle rompe el silencio por fallo que los acredita "víctima de violencia intrafamiliar"

Camila Andrea Rodríguez Ascanio, conocida en redes sociales como ‘Cara’ y expareja del reconocido cantante de reguetón Beéle, rompió el silencio tras el fallo judicial que la declaró responsable de violencia intrafamiliar contra el artista.

La decisión judicial, dada a conocer a través de un comunicado de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representantes legales de Brandon de Jesús López Orozco (Beéle), confirmó que un proceso administrativo concluyó con la declaratoria de responsabilidad de Cara Rodríguez por los hechos denunciados.

Es la primera vez que Beéle es públicamente reconocido como víctima de agresiones por parte de su expareja, un hecho que ha generado amplia discusión.

Minutos después de que el veredicto saliera a la luz, Cara Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir. En un mensaje que resuena con un tono de fe y desafío señaló:

Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno... los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan... todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida

Sus palabras sugieren que la batalla legal podría no haber terminado para ella, dejando abierta la expectativa sobre sus próximos movimientos.

La firma legal detalló que se declaró responsable a Camila Andrea Rodríguez Ascanio por actos de violencia intrafamiliar contra el cantante, en conformidad con la Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000 y Ley 2126 de 2021.

Publicidad

Como consecuencia directa de esta resolución, la autoridad competente ha dictado medidas de protección definitivas a favor de Beéle, buscando salvaguardar sus derechos fundamentales a la integridad, el buen nombre, la intimidad y la seguridad personal.

Adicionalmente, se impusieron a Rodríguez Ascanio prohibiciones y obligaciones correctivas, orientadas específicamente al manejo de sus impulsos, emociones y a la resolución pacífica de conflictos.

Un punto crucial del fallo es la exhortación a la expareja del cantante para que permita la comunicación directa de Beéle con sus hijos, sin la intervención de terceras personas. La defensa de Beéle subrayó que este pronunciamiento representa un "paso firme en la lucha contra la violencia intrafamiliar", enviando un mensaje claro de que estas conductas son "inaceptables y generan consecuencias jurídicas serias".

