Ordenan medidas de protección para Beéle, "víctima de violencia intrafamiliar de su exesposa"

Un fallo judicial marcó un precedente en materia de violencia intrafamiliar al reconocer al cantante de reguetón Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, como víctima de agresiones por parte de su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, conocida en redes como ‘Cara’.

La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representantes legales del artista, en el que se confirmó que el proceso administrativo concluyó con la declaratoria de responsabilidad de Rodríguez Ascanio por los hechos denunciados.

“El día de ayer se resolvió el proceso administrativo mediante el cual se declaró responsable a la señora Camila Andrea Rodríguez Ascanio por hechos de violencia intrafamiliar en contra de nuestro representado, conforme a lo dispuesto en la Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000 y Ley 2126 de 2021”, señaló la firma.

Como consecuencia, la autoridad competente adoptó medidas de protección definitivas a favor de Beéle, garantizando sus derechos fundamentales a la integridad, el buen nombre, la intimidad y la seguridad personal. Además, se impusieron prohibiciones y obligaciones correctivas dirigidas a Rodríguez Ascanio, orientadas al manejo de impulsos, emociones y resolución pacífica de conflictos.

El fallo también exhortó a la expareja del cantante a permitir la comunicación directa de Beéle con sus hijos, sin la intervención de terceras personas. “Este pronunciamiento constituye un paso firme en la lucha contra la violencia intrafamiliar, reafirmando que este tipo de conductas son inaceptables y generan consecuencias jurídicas serias”, indicó el comunicado de la defensa.

La firma agregó que continuará ejerciendo una defensa técnica en favor del intérprete de Frente al mar, respetando la intimidad de las partes y de los dos hijos menores de la pareja.

Publicidad

La situación entre Beéle y su expareja ya había estado en el centro de la polémica. En una entrevista con el creador de contenido Untalfredo, ‘Cara’ había hablado públicamente sobre su relación con el artista, mencionando episodios de infidelidad y su vínculo con la influencer Isabella Ladera.

