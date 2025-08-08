El último deseo del papá de Beéle antes de morir; lo publicó en sus redes sociales

Tras la muerte de Breyner López, papá del cantante Beéle, el pasado jueves en la ciudad de Barranquilla, se han conocido videos del hombre, quien siempre se destacó por su labor social en el barrio Simón Bolívar de la capital del Atlántico.

Fue precisamente un video publicado en su cuenta de Facebook "Breyner Espectáculo", el quedó como su último deseo antes de que le diera el infarto que acabó con su vida.

La grabación fue publicada hace cuatro días y en el video el papá de Beéle hablaba sobre la realización de un bingo para recaudar fondos y así instalar unos "policías acostados" ( reductores de velocidad) en la calle donde residía ( calle 6D con carrera 19) para reducir los accidentes en esa zona de la ciudad.

"Los buses, carros y motos pasan embalados por aquí. Vamos a realizar un bingo para recaudar fondos y para los regalos vamos a acudir a los comerciantes del sector. La idea es colocar de 4 a 6 policías acostados, por eso hago este video", afirmó Breyner López vía Facebook.

Repentina muerte

Breyner López murió el pasado jueves 7 de agosto, mientras se realizaba una diálisis. Pese a que personal médico intentó reanimarlo, no fue posible salvar la vida del progenitor del famoso artista.

Publicidad

Hay que decir que tiempo antes el mismo Breyner "Espectáculo" había manifestado que durante un procedimiento igual sufrió un paro respiratorio pero en ese momento, por fortuna, salió bien librado.