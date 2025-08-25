Exitosa película en Colombia llega a plataforma de streaming este agosto de 2025

A pocos días de que termine agosto en este 2025, los fans de Marvel Studios recibieron una noticia que estaban esperando desde mayo y es que, finalmente, la exitosa película de ‘Thunderbolts’ llega la plataforma de streaming de Disney Plus para darle ampliación a este reconocido universo cinematográfico.

Su estreno en Colombia, al igual que en toda Latinoamérica, se hará este miércoles, 27 de agosto, en la plataforma de streaming de Disney Plus. Desde ese momento, los fans de Marvel Studios podrán disfrutar de la cinta de “Los Nuevos Vengadores”, que fue el otro nombre que le dieron de la franquicia para continuar con este universo.

“Los Thunderbolts se convirtieron en Los Nuevos Avengers, sorprendiendo a las audiencias con este equipo de desilusionados inadaptados que se une contra todo pronóstico. Su película homónima THUNDERBOLTS* es una aventura llena de acción, que invita al público a abrazar su humor poderoso y adrenalina. Los críticos la describen como “una de las mejores películas de Marvel de todos los tiempos” (BJ Colangelo, Slashfilm) y “una de las películas más divertidas, entretenidas y genuinamente conmovedoras del MCU” (Ross Bonaime, Collider)”, indicaron desde Disney sobre este estreno.

Thunderbolts // Foto: Disney

En mayo de 2025 llegó a las salas de cine en Colombia la esperada película ‘Thunderbolts’ de Marvel Studios, una producción que continuaba con el desarrollo de la saga multiversal iniciada en 2020. Sin embargo, pocos días después de su estreno, el título fue modificado de manera inesperada y pasó a llamarse ‘Los Nuevos Vengadores’.

Con este cambio, Marvel puso fin a las especulaciones que circulaban en internet acerca del asterisco en el nombre original del filme, confirmando que la historia marca el inicio de una nueva etapa para los Vengadores. Según explicó el estudio, ‘Thunderbolts’ representa el cierre de la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)* y abre la puerta a lo que vendrá en producciones ya anunciadas como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.