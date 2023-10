Famosa actriz se despachó con los que la quieren de 'sugar mommy': “Conmigo se equivocaron”

Marilyn Patiño , una de las actrices más versátiles de la farándula colombiana, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su amplia trayectoria incluye participaciones destacadas en producciones como "Sin senos sí hay paraíso", "Oye bonita" y "Escobar: el patrón del mal". Recientemente, se convirtió en centro de atención mediática debido a su experiencia con la explantación mamaria, un tema que ha ganado importancia en los últimos años en todo el mundo debido a los síntomas que algunas mujeres han experimentado.

Marilyn Patiño, oriunda de Cali, mantiene una relación cercana con sus seguidores a través de sus plataformas digitales. A menudo comparte aspectos de su vida y proyectos en las redes sociales. Sin embargo, recientemente hizo una revelación a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con una audiencia de más de un millón de seguidores. Esta revelación se relaciona con una serie de mensajes que han llegado a su buzón de mensajes privados.

Según Patiño, varios hombres le han propuesto convertirse en su " sugar mommy ". A pesar de que la actriz está a punto de cumplir 49 años, se le considera una figura del entretenimiento que irradia una belleza inigualable. Por esta razón, algunos la ven como una candidata ideal para formar parte de ese grupo de mujeres que disfrutan de la compañía de hombres más jóvenes.

Aunque la hermosa actriz recibió estas propuestas con humor, decidió enviar un mensaje contundente para aclarar que se habían equivocado. Además, subrayó que algunos de los mensajes que recibe contienen un contenido bastante "lindo".

Este episodio resalta la influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades y cómo pueden recibir propuestas y mensajes de todo tipo. La actriz, con su estilo característico, demostró una vez más su capacidad para lidiar con situaciones inesperadas y su destreza en el manejo de las redes sociales.

La versatilidad y el carisma de Marilyn Patiño la mantienen en el centro de atención del público y, sin duda, su carrera y su presencia en las redes sociales seguirán siendo motivo de interés en el mundo del entretenimiento colombiano.

Actriz Marilyn Patiño Foto: Instagram @marilynpatino1.

“Algunos me dicen ‘mamacita’, pero me entró uno que me dice ‘quiero que seas mi sugar mommy’… No mari$%&, yo sé que hay mucho peladito que lo busca a uno ya mayorcito, que de pronto esté casada o comprometida, pero yo no soy de esas. Conmigo se equivocaron”, señaló la actriz.

