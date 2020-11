Fans de ‘Animales Fantásticos’ reaccionan a la salida de Johnny Depp de la saga

❌° Piratas del Caribe no es nada sin Johnny Depp



❌° Alicia en el País de las Maravillas no es nada sin Johnny Depp



❌° Animales Fantásticos no es nada sin Johnny Depp

No le pueden hacer esto a él, Warner no es quién para obligarlo a renunciar#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/bIozT34Mdw