Feid, Blessd, Karol G y más artistas imponen moda urbana a través de su música

El género urbano no solo domina las plataformas musicales del mundo, también ha logrado extender su influencia a la moda y al estilo de vida urbano. En Colombia, este fenómeno ha encontrado en Medellín su núcleo creativo: una ciudad que hoy combina ritmo, identidad y estética para consolidarse como referente global del streetwear latinoamericano.

Durante la última década, la capital antioqueña ha dejado de ser únicamente cuna de artistas musicales para convertirse en un laboratorio de moda. Diseñadores, emprendedores y músicos se han unido en una misma narrativa que refleja la autenticidad de la calle con la sofisticación del lujo. De acuerdo con Fortune Business Insights, la industria global de la moda urbana superará los 371.000 millones de dólares en 2025, mientras que América Latina crecerá a una tasa anual del 18 %, según Euromonitor, impulsada por la demanda de productos con identidad cultural.

Feid // Foto: Universal Music

La estética del reggaetón hecha moda

Artistas como Feid, Karol G, Ryan Castro y Blessd han llevado el sonido del reggaetón paisa a los escenarios del mundo, pero también su estilo: prendas oversize, materiales premium y una estética que mezcla lo callejero con lo aspiracional. Este lenguaje visual ha permeado a una nueva generación de diseñadores que están construyendo una industria sólida desde Medellín, con una mirada global y un sello propio.

Por ejemplo, Sebastián Echeverri, director Clemont, resume la filosofía de este movimiento: “En el streetwear encontramos una forma de arte que representa la historia, la disciplina y la evolución de quienes salieron de la calle para conquistar el mundo con su autenticidad”. Esa visión ha llevado a vestir a figuras como Tito el Bambino, J Álvarez, Kevin Roldán, Ryan Castro o Eladio Carrión, consolidando una estética que traspasa fronteras.