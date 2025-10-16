En vivo
Festival Internacional de Guitarra del 15 al 19 de octubre en el Teatro Colsubsidio

El mes de octubre en el Teatro Colsubsidio concentra una amplia agenda cultural con programación internacional que reúne artes escénicas, música y cultura Iberoamericana, incluido el Festival Internacional de Guitarra y conciertos con artistas internacionales.

Festival Internacional de Guitarra.
Foto: Suministrada
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Del 15 al 19 de octubre el Teatro Colsubsidio presentará el Festival Internacional de Guitarra en formato de dúos. El 15, el cubano-austríaco Marco Tamayo comparte escenario con el colombiano Raúl Fernando Madrid; el 16 estará Zoran Dukić, único guitarrista con doble premio “Andrés Segovia”, con César Quevedo; el 17, la paraguaya Berta Rojas y Daniel Saboya se unirán para un recital; y el 18, el escenario será de Judicaël Perroy y Roberto Martínez Torres.

El domingo 19, el cierre estará a cargo de Jóvenes Guitarristas de Latinoamérica, con Sara Saboya, María Paz Cubells de Paraguay y la Camerata de Guitarras de Colombia dirigida por Nelson Gómez; esta función es de entrada libre.

Festival Internacional de Guitarra del 15 al 19 de octubre en el Teatro Colsubsidio

Tras la semana de guitarras, se presentarán conciertos y encuentros. El 23 de octubre la pista estará a cargo de Milonga al Teatro con Alma de Tango, última edición del año y con acceso gratuito; el 24 estará Chabuco con su nuevo proyecto, donde el tango se cruza con raíces latinoamericanas; y el 25 la función familiar estará a cargo de Puerto Candelaria con La Sinfonía de los Bichos Raros, un concierto-espectáculo que mezcla humor, teatro y música en vivo.

El mes concluye con el Festival Autores Materiales: el 30 de octubre estará el dúo Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral; y el 31 la noche estará a cargo de La Muchacha y El Propio Junte, junto a Ignacio María Gómez.

Para conocer la programación oficial y obtener entradas para los eventos consulta en la página oficial del Teatro Colsubsidio, en Bogotá.

