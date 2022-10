Firma auditora revela quién fue el responsable de la equivocación en los Óscar

Socio de la firma PriceWaterhouseCoopers (PWC), por décadas la firma auditora del premio, Cullinan entregó el sobre errado a los presentadores Faye Dunaway y Warren Beatty, que anunciaron como ganador a "La La Land" y no a "Moonlight".



Cullinan había publicado una foto de la actriz Emma Stone en Twitter justo antes de cometer su error, según varios reportes de prensa, y había estado tuiteando bastante durante toda la noche.



Cullinan, uno de los dos socios de PWC encargados de entregar los sobres, dio por error a Beatty el duplicado de la tarjeta con la ganadora a mejor actriz, que fue Stone por "La La Land".



El veterano actor de 79 años le dio el sobre a Dunaway, con quien hizo hace 50 años "Bonnie and Clyde" y erradamente anunció como ganadora al musical.



Dos de los productores ya habían dado sus discursos de agradecimiento y cuando le tocaba a Jordan Horowitz, se dieron cuenta del error.



La foto de Stone fue borrada de la cuenta de Cullinan aunque la AFP vio una copia de ella.



Cullinan no ha hablado en público sobre su error pero PWC rápidamente ofreció disculpas en un comunicado, asegurando que investigaría lo sucedido.



Cullinan y su colega Martha Ruiz, que personalmente entregan los sobres con los ganadores, explicaron recientemente en una entrevista que hay dos paquetes de sobres en el evento.



"Nos posicionamos en lados opuestos del escenario, tras bastidores durante toda la noche, y le entregamos el respectivo sobre al presentador", dijo Cullinan a medium.com.



"No suena muy complicado pero tienes que estar seguro de entregar el sobre correcto al presentador", añadió.



Después que Ruiz entregó a Leonardo DiCaprio el sobre con el triunfo de Stone, Cullinan tenía que haberse deshecho del duplicado, pero por error se lo dio a Beatty en lugar del de mejor película.



Tim Ryan, presidente de PWC en Estados Unidos, dijo a la revista Variety que había hablado largamente con Cullinan, quien estaba ubicado del lado izquierdo del escenario durante la noche.



"Se siente terrible, horrible. Está muy molesto por su error, que también es mío, nuestro y todos nos sentimos mal", señaló.