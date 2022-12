Fonseca lidera nominaciones de los Grammy Latino

Junto a ellos, también recibieron cuatro candidaturas, como productores e ingenieros de sonido, los colombianos Julio Reyes Copello y Ricardo López Lalinde.



Por detrás, un amplio pelotón de artistas obtuvieron tres nominaciones, entre los que destacaron el español Pablo Alborán, el italiano Andrea Bocelli, la mexicana Julieta Venegas, el colombiano Manuel Medrano y los argentinos Flavio Cianciarulo, Kevin Johansen y Diego Torres.



El galardón a la mejor grabación lo disputarán Pepe Aguilar ("Cuestión de esperar"), Pablo Alborán ("Se puede amar"), Andrea Bocelli ("Me faltarás"), Buika ("Si volveré), Djavan ("Vidas pra contar"), Enrigue Iglesias ft. Wisin ("Duele el corazón"), Jesse & Joy ("Ecos de amor"), Laura Pausini ("Lado derecho del corazón"), Diego Torres ("Iguales") y Carlos Vives & Shakira ("La bicicleta").



A la mejor canción optarán John Finbury ft. Marcella Camargo ("A chama verde"), Manuel Medrano ("Bajo el agua"), Celso Fonseca ("Céu"), Enrique Iglesias ft. Wisin ("Duele el corazón"), Jesse & Joy ("Ecos de amor"), Sin Bandera ("En ésta no"), Kevin Johansen ("Es como el día"), Fito Páez & Moska ("Hermanos"), Carlos Vives & Shakira ("La bicicleta") y Flavio Cianciarulo ("La tormenta").



Por su parte, el premio al mejor álbum tendrá como candidatos a Pablo Alborán ("Tour Terral"), Andrea Bocelli ("Cinema"), Andrés Cepeda ("Mil ciudades"), Djavan ("Vidas pra contar"), Fonseca ("Conexión"), Juan Gabriel ("Los Dúo 2"), Jesse & Joy ("Un besito más"), José Lugo & Guasábara Combo ("¿Dónde están?"), Diego Torres ("Buena vida") y Julieta Venegas ("Algo sucede").



Por último, el Grammy Latino al mejor artista nuevo presentará como aspirantes a Sophia Abrahão, Alex Anwandter, The Chamanas, Esteman, Joss Favela, Ile, Mon Laferte, Manuel Medrano, Morat e Ian Ramil.



La 17 edición de los Grammy Latino se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas (EE.UU.) el 17 de noviembre.