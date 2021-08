"Free Guy" lidera la taquilla de EE.UU. y Canadá por segunda semana consecutiva

La comedia de ciencia ficción de Twentieth Century "Free Guy" conservó el domingo el primer puesto en las salas de cine en Estados Unidos y Canadá con una recaudación estimada de 18,8 millones de dólares, informó el observador de la industria Exhibitor Relations.

La película, cuyo estreno se retrasó un año por la pandemia de covid-19, es una historia protagonizada por Ryan Reynolds en el papel de un cajero de banco que descubre, al igual que el personaje de Jim Carrey en "El show de Truman", que es un personaje de un enorme videojuego y debe salvar a sus amigos de ser eliminados.

El filme se quedó por debajo de los 28 millones de dólares del fin de semana pasado, su estreno, pero los analistas estiman que su resultado fue impresionante, ya que la pandemia sigue pesando sobre la industria y la tormenta tropical Henri aleja a los espectadores del noreste de Estados Unidos de los cines.

Hasta ahora, su recaudación global es de 112 millones de dólares.

En segunda posición, con 13 millones de dólares entre el viernes y el domingo, se encuentra la nueva película infantil de Paramount "Paw Patrol: The Movie" (Paw Patrol: La Película).

En tercer lugar se situó la película de aventuras familiares de Disney "Jungle Cruise", con 6,2 millones de dólares

Completando el top 10 se sitúan:

4 - "Don't Breathe 2" (No respires 2), con 5,1 millones de dólares

5 - "Respect" con 3,8 millones

6 - "The Suicide Squad" (El escuadrón suicida) con 3,4 millones

7 - "The Protégé" con 2,9 millones

8 - "The Night House" (La Casa Oscura) con 2,9 millones

9 - "Reminiscence" (Reminiscencia) con 2 millones

10- "Black Widow" (Viuda negra) con 1,2 millones