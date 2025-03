¡Gran noticia para padres! Festival Estéreo Picnic 2025 permitirá el ingreso de niños

Faltan solo dos semanas para que se lleve a cabo el Festival Estéreo Picnic 2025 (FEP) en Bogotá. Un evento que, durante cuatro días, reúne a amantes de la música en el Parque Simón Bolívar para disfrutar de varios artistas de talla internacional, sin embargo, esta edición tendrá algo especial y es que, por primera vez, los padres de familia podrán llevar a sus hijos a disfrutar de estos cantantes.

Así lo confirmó Páramo Presenta, empresa encargada del evento, que, a través de un comunicado, contó que se abrirá una localidad especial para menores de edad entre los 7 y 17 años, que deberán estar acompañados de un adulto responsable para poder ingresar a esta zona. No obstante, solo estará presente en el escenario principal y los niños solo podrán ver a dos artistas por día.

"Esta nueva localidad contará con un espacio designado dentro del Festival, delimitado y debidamente señalizado; y al interior contarán con baños y restaurantes exclusivos. El acceso estará permitido únicamente para menores de edad (desde los 7 años) y sus acompañantes autorizados. El ingreso a la Zona de Menores se habilitará una hora antes del inicio de los shows de Tate McRae, Parcels, Astropical y Mon Laferte en cada uno de los cuatro días, y una vez se termine el concierto, los menores con sus acompañantes deberán abandonar el Parque Simón Bolívar", explicaron.

Estos artistas podrán ver los menores de edad en el FEP

Esto costará la localidad de menores en el FEP

La venta general de esta zona de menores en el Festival Estéreo Picnic 2025 comenzará desde el 13 de marzo a las 10:00 de la mañana en Eticket, que es la tiquetera encargada del evento. Estos son los precios:



Día Etapa Boleta Servicio Total Jueves Etapa 1 (600) $ 307.000 $ 62.000 $ 369.000 Jueves Etapa 2 (900) $ 332.000 $ 67.000 $ 399.000 Viernes Etapa 1 (600) $ 307.000 $ 62.000 $ 369.000 Viernes Etapa 2 (900) $ 332.000 $ 67.000 $ 399.000 Sábado Etapa 1 (600) $ 307.000 $ 62.000 $ 369.000 Sábado Etapa 2 (900) $ 332.000 $ 67.000 $ 399.000 Domingo Etapa 1 (600) $ 307.000 $ 62.000 $ 369.000 Domingo Etapa 2 (900) $ 332.000 $ 67.000 $ 399.000

¿Podrán entrar a todo el parque?

No. La zona será exclusiva para menores de edad, pero no se podrán desplazar a otras zonas del parque debido a que no cuentan con requerimientos para ellos debido a que, muchas zonas, son exclusivas para la venta de alcohol o el ingreso de mayores de edad, como por ejemplo el 'Templo del Perreo', un espacio organizado por Páramo y Budweiser, el cual no pide documentos al ingreso, sino cumple su rol como una discoteca al interior del parque dedicado 100 % al reggeaton. Así otras zonas en donde hay venta exclusiva o simplemente por aglomeración evitando accidentes.