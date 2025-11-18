Grupo Frontera llega a Colombia en 2026: esto debe saber de sus conciertos

Finalmente, luego de la petición de miles de fans en redes sociales, Grupo Frontera anunció concierto en Colombia para 2026. Pero a falta de una fecha, decidieron anunciar tres en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali, en donde tendrán lo mejor de su tour "Triste, pero bien cabrón".

Este anuncio llegó después del reciente álbum de la banda “Lo que me falta por llorar”, en donde estarán en territorio colombiano en abril de 2026 el 16, 17 y 18 en Bogotá, Cali y Medellín, respectivamente, siendo un show único en cada ciudad, por lo que los fans tendrán que aprovechar y sacar rápido sus boletas.

“Estas fechas también representan un nuevo capítulo para la banda en Colombia. Tras su paso por festivales como Estéreo Picnic y el Festival Vallenato, ahora Grupo Frontera llega con una puesta en escena diseñada exclusivamente para su público colombiano, que ha demostrado un creciente interés por el regional mexicano, posicionando al país como un mercado emergente para el género.”, expresaron desde la organización.

Grupo Frontera Foto: @grupofrontera

Estos eventos se llevarán a cabo con la organización Páramo Presenta y Breakfast Live; el primero se encargará del Movistar Arena en Bogotá; mientras que el otro de la Arena Cañaveralejo y el Diamante de Béisbol en Cali y Medellín.



Los fans podrán cantar en vivo éxitos como “No Se Va”, “Que Vuelvas”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Despídete Bien”, “Ibizas” y las nuevas canciones de “Lo Que Me Falta Por Llorar” en dos noches donde la emoción será protagonista.

Este anuncio de Grupo Frontera se unió al auge mexicano de los últimos meses en Colombia en donde se han confirmado a Grupo Firme, Carin León, Fuerz Regida, Natanael Cano, entre otros, con lleno total en cada uno de sus conciertos, demostrando la cercanía del público colombiano con este tipo de música.