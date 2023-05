'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' recaudó 114 millones de dólares en su primer fin de semana en EEUU

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' de los estudios Marvel se estrenó el fin de semana en los cines de América del Norte con una sólida venta de entradas por 114 millones de dólares, informó el domingo el observador especializado de la industria Exhibitor Relations.

Ese total estimado, aunque muy por debajo del debut del año pasado de "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" -también de Marvel-, que obtuvo 187 millones de dólares, seguía siendo "una excelente apertura para una secuela del episodio 3 de Marvel", consideró el analista David. A. Gross. "Este es un negocio sólido", agregó.

Los "Guardianes" finalmente desbancaron del tope de la taquilla a "The Super Mario Bros. Movie", de Universal, que estuvo primera por cinco semanas. La película basada en videojuegos, que ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo, ingresó 18,6 millones de dólares durante el período de viernes a domingo.

La sangrienta película de terror "Evil Dead Rise", de Warner Bros, cayó un lugar y pasó al tercero, recaudando 5,7 millones de dólares.

En cuarto lugar, también un puesto por debajo, quedó la comedia dramática basada en el libro infantil de Judy Blumede "Are You There God? It's Me, Margaret" (¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret) -de Lionsgate-, con 3,4 millones de dólares.

Quinta en el ránking, con 2,4 millones de dólares, figura la nueva comedia romántica de Sony "Love Again", que recibe una mísera calificación positiva del 17% en el sitio web Rotten Tomatoes. Priyanka Chopra Jonas interpreta a una joven que intenta sobrellevar la muerte de su prometido en una tira que tiene también a la cantante Celine Dion en el reparto.

Completando la lista de 10 principales siguen:

6- "John Wick: Capítulo 4" (2,4 millones de dólares)

7- "Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones" (USD 1,5 millones)

8- "Aire" (USD 1,4 millones)

9- "The Covenant de Guy Ritchie" (1,2 millones)

10- "Sisu" (USD 1,1 millones)