¿Habrá un nuevo cuarto integrante en Piso 21? Esto dijo la agrupación de su nueva etapa

David Escobar (DIM), Juan David Huertas (El Profe) y Pablo Mejía (Pablito) se juntaron en 2007 con la ilusión de que su música traspasara fronteras y, en 2025, han logrado eso y mucho más en la escena colombiana para posicionarse como una de las agrupaciones más importantes del país bajo el nombre de Piso 21, título que le dieron porque era el número del piso en donde practicaban en un apartamento en Medellín.

Hace poco lanzaron ‘NUevo’, una canción en colaboración con este banco, en donde, según ellos, buscan conectar con su público para dejarles un mensaje de que todos los sueños son posibles si le gente se enfoca y, en diálogo con Blu Radio, aseguraron que esta nueva etapa en su carreras va conectada a sentimientos más profundos como grupo.

“Una canción para toda la gente que nos sigue de pensar que siempre hay un nuevo comienzo, que siempre hay la oportunidad de venir días mejores y que están pasando. O sea, así como tienes días tristes y te sientes seis veces hundido, siempre hay la posibilidad de dar un paso para adelante y sentirse feliz, sentirse libre”, expresaron.

Piso 21 // Foto: suministrada

¿Habrá un nuevo integrante tras la salida de Lorduy?

A inicios de 2025, la agrupación anunció la repentina salida de Lorduy, quien tomó la decisión de seguir adelante con su proyecto como solista para dejar a Piso 21 nuevamente como solo tres integrantes, de los cuales han estado unidos por la confianza, cariño y más durante casi 20 años.

“Nos ha mantenido unidos lo que mantiene unida cualquier relación, o sea, el respeto, la admiración por el otro, el estar persiguiendo los mismos sueños o por lo menos tener sueños en común y estar enamorados de lo que hacemos. Yo creo que esa es la base de cualquier relación en donde vos lo pongas en la vida”, expresaron.

En resumen, aseguraron que, por ahora, no habrá un nuevo integrante y se mantendrán unidos nueva faceta artística en donde exploran aún más ritmos innovador, que, si ellos pudieran definirse en la cultura colombiana, sería el amor que le ponen.

“Nunca lo había pensado. Yo siento que nosotros tenemos una esquina, que es cantarle al amor, pero un amor que baila. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que nuestra bandera siempre va a ser como los románticos del parche. Nosotros seguimos apostándole al amor, al desamor, a las letras bonitas, en una esquina donde ponemos a bailar a la gente, donde puede ser más animado, no disfrazado de baladas, sino disfrazado de un montón de cosas. Pues yo siento que nuestro lugar en la música colombiana sería ese, sería un amor, desamor y perreo”, puntualizaron.