HBO Max presenta las primeras series que llegarán cuando cambie el nombre de la plataforma

Falta menos de dos semanas para que HBO Max se transforme en Latinoamérica. Y es que el 27 de febrero cambiará el nombre de la plataforma buscando ser más competitiva frente a las dos posicionadas Netflix y Disney, que han tenido una gran acogida en la región durante los últimos años.

"Max traerá a América Latina una nueva experiencia de streaming de entretenimiento que en sus primeros meses tras su lanzamiento llegará a tener un catálogo incomparable con más de 37.000 horas de contenidos, más del doble de la cantidad que se encuentra actualmente en HBO Max", explicaron desde la plataforma.

Muestra de eso, HBO Max anunció dos series que llegarán con el cambio de nombre. Primero el 3 de marzo estará disponible 'El Régimen', una miniserie que trata un régimen autoritario al borde del colapso, la paranoia y la inestabilidad se apoderan de la Canciller Elena Vernham (Kate Winslet). Confinada en el palacio por demasiado tiempo, Elena busca un confidente inesperado en el volátil soldado Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts).

Luego llegará 'The Girls on the bus', esto el 14 de marzo, un relato de cuatro mujeres, una periodista que se sumerge en una historia presidencial desde una investigación política. La serie está protagonizada por Melissa Benoist, Carla Gugino, Natasha Behnam, Christina Elmore, Brandon Scott, con Griffin Dunne, Mark Consuelos y Scott Foley.

A esto se suman las producciones de Adult Swim, los creadores de Rick y Morty, que ahora traen a Ninja Kamui el 19 de febrero. Una serie animada de un antiguo ninja atormentado por el brutal asesinato de su familia. Consumido por la sed de venganza, emprende una implacable búsqueda de los responsables

Estas producciones y otras más se irán anunciando con el paso de las semanas, esto en el salto de estrenos de Max que transformará, según dicen, el contenido de HBO.