Henry Cavill anunció que deja de ser Superman: “Esto no resulta nada fácil”

A través de sus redes sociales, el británico Henry Cavill, actor que personifica y le da vida a Superman, anunció en la noche de este miércoles, 14 de diciembre, que deja de ser el icónico personaje de DC Comics.

La noticia llegó tan solo casi dos meses después de que se confirmara el acuerdo con DC Comics y Warner Bros Pictures para que Cavill retomara su papel como Superman en el nuevo universo.

No obstante, esta noticia cancela todo plan de volver a ver al británico con la capa del superhéroe, una época en el cine que calificó como “un viaje divertido con todos”.

"Acabo de tener una reunión con James Gun y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, esta noticia no resulta nada fácil, pero así es la vida. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes", relató en el comienzo del comunicado publicado en Instagram.

En la misma carta, Cavill aprovechó para agradecer a “todos aquellos que han estado” a su lado “a lo largo de los años”, así como subrayó que, pese a su salida, el Hombre de Acero y todo lo que representa “todavía existe”.

"¡Todo lo que representa (Superman) todavía existe y los ejemplos que da todavía están ahí! Mi turno de usar la capa ha terminado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes", agregó.

Para muchos, esto reaviva las sospechas sobre las intenciones de los nuevos jefes de DC Studios de querer borrar todo legado de Zack Snyder, pues esta noticia llegó después de que también se confirmara que Patty Jenkins no dirigirá ‘Wonder Woman 3’, protagonizada por Gal Gadot.

