Hijo de Aura Cristina Geithner habló del Onlyfans de su mamá y no dudó de su respuesta

Aura Cristina Geithner no deja de sorprender a sus seguidores con fotografías o contenidos llenos de sensualidad en sus redes sociales, sin embargo, esta vez, el protagonismo está en las palabras que dio su hijo sobre la cuenta de ella en Onlyfans.

En entrevista con Pulzo, la reconocida actriz expresó que cuenta plenamente con el apoyo de su hijo Demian Dos Santos, pese a que en algunas oportunidades él le ha dicho que no está muy de acuerdo.

“Obviamente, alguna vez, él me comentó, me lo dijo: ‘Oye, mami, yo respeto tus publicaciones, pero hay unas con las que no estoy muy de acuerdo, pero yo las respeto. ¡Te admiro!'”, contó Aura Cristina en entrevista con ese medio.

Asimismo, reveló que su hijo la admira mucho porque sabe que cuando no se le hace daño a alguien, no hay una razón para sentir vergüenza.

Pero esto no es todo, pues Aura Cristina contó que, así como su hijo le respeta su vida y el tipo de contenido que hace en sus redes sociales , ella decidió hacer lo mismo con él. Además, confesó que se siente muy agradecida con Demian por esa actitud que tiene.

Recordemos que Geithner se ha vuelto toda una estrella en Instagram gracias a este tipo de publicaciones a las que ella misma ha llamado sensuales, pues su intención es entregar un contenido respetuoso. Así lo ha mencionado en varias oportunidades.