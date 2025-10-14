Histórico canal de TV amado por todos los adultos desaparecerá: adiós a una época

Desde hace años, los fanáticos han disfrutado de la programación del emblemático canal dedicado en su totalidad a la música, los videos de los artistas, nuevos lanzamientos, clásicos de siempre y todo lo relacionado con este mundo del entretenimiento. Se trata de MTV.

Ahora, este canal de televisión de origen estadounidense y propiedad de Paramount Global, dejará de transmitir algunos de sus icónicos programas, como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, según revelaron varios medios especializados como BBC.

En un principio, desaparecerán en Irlanda, Reino Unido y otros para, después, dejar de transmitir en el resto de los países en los que actualmente tiene emisión diaria, como podría ser el caso de Latinoamérica. Sin embargo, desde Paramount hicieron una importante aclaración.

MTV se despide y cierra sus icónicos canales de música luego de 40 años Foto: tomada de MTV.com

Explicaron que el canal no se acabará, sino que a partir del 31 de diciembre se centrará solo en los programas de formato reallity shows, muy populares en la cultura pop adolescente. Esto quiere decir que el canal principal de MTV seguirá activo y al aire.



De acuerdo con medios internacionales, esta medida llega en medio de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, con la que buscarían reducir costos y ponerse a la par del boom de las plataformas de streaming.

BBC indicó que parte de la decisión se debe a que “no alcanzaba las estimaciones de ingresos, por lo que ha tenido que tomar un nuevo rumbo y una nueva estrategia de mercado”.

Y es que, aunque inició con enfoque netamente musical, con el paso del tiempo los shows de entretenimiento se apropiaron de la programación y poco a poco los videos musicales dejaron de transmitirse con la continuidad de antes.

Cabe recordar que, desde hace años, estas plataformas para ver videos musicales y escuchar música han ido en aumento y por eso los usuarios prefieren usar estos formatos. Con canales como MTV, los contenidos son programados y en horarios específicos, una desventaja frente a aplicaciones como TikTok, Spotify, YouTube y otras.



¿Cuál fue el primer video de MTV?

Tras el inesperado anuncio, muchos fanáticos intentan recordar cuál fue ese primer video que emitió MTV en su canal. Los registros apuntan a que fue el 1 de agosto de 1981, cuando se inauguró oficialmente como el primer canal de música en este formato; fue Video Killed the Radio Star de The Buggles.