'Homo Argentum' llega a Colombia: éxito de taquilla en Argentina y en América Latina

El cine argentino vuelve a poner sobre la mesa una propuesta audaz con 'Homo Argentum', la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, el dúo detrás de El ciudadano ilustre y Competencia oficial. La cinta, que se estrena este 23 de octubre en Colombia, propone un experimento cinematográfico tan arriesgado como fascinante: un solo actor, dieciséis personajes y un mismo hilo conductor.

El protagonista es Guillermo Francella, quien a sus 69 años demuestra por qué es considerado uno de los intérpretes más camaleónicos de Latinoamérica. En Homo Argentum, Francella se transforma en un político corrupto, un sacerdote influencer, un vecino intolerante, un empresario en ruinas y un hombre que decide vivir un día sin mentir. Cada historia funciona como una pieza de un rompecabezas que refleja el comportamiento de nuestra sociedad contemporánea: egos inflados, apariencias, hipocresía y la eterna búsqueda de aceptación.

Homo Argentum // Foto: Cine Colombia

Lejos del drama convencional, la película se mueve entre la comedia negra y la sátira social. Cohn y Duprat construyen un mosaico de historias breves que, con humor ácido y una estética minimalista, logran reírse de lo humano sin caer en el sermón. La cámara se mantiene cercana, casi cómplice, mientras expone las pequeñas miserias cotidianas con una precisión quirúrgica.

Desde su estreno en Buenos Aires, Homo Argentum se convirtió en fenómeno: superó los 300.000 espectadores en su primer fin de semana y despertó intensos debates por su tono provocador. Pero más allá del éxito, su fuerza radica en el espejo que propone. Aunque ambientada en Argentina, cada historia resuena en cualquier rincón de Latinoamérica. En Colombia, el espectador reconocerá en esas vidas fragmentadas una verdad incómoda: la de una sociedad que se ríe de sí misma mientras busca, desesperadamente, sentirse mejor que el otro.

