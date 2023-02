Inesperado encuentro entre Piqué y Shakira desata risas en redes: el español salió huyendo

La separación entre Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento, pues después de ya varios meses de su ruptura, las redes sociales siguen estando al pendiente de lo que pase en la vida de la colombiana y del español.

Por ejemplo, en un video publicado por el medio Europa Press, parece ser que la colombiana y el español se encontraron nuevamente, esta vez en la casa de Shakira; sin embargo, el momento no pasó a mayores, pues Piqué, al percatarse de la presencia de la colombiana, cogió su carro y salió huyendo, incluso, no le alcanzó el tiempo para cerrar bien el baúl del carro.

Según el video, el español se encontraba dejando en la casa de Shakira a sus hijos, cuando, de repente, la colombiana llegó a la residencia en su camioneta junto con su hermano Tony Mebarak.

Ambos, de inmediato, se percataron de la presencia de Piqué, pero decidieron no entablar conversación con el español. Por su parte, el español dejó rápido a sus hijos y salió rápido del lugar.

“Piqué es captado dejando a sus hijos en casa de Shakira y al intentar huir rápido no los ayuda con sus bolsos ni cierra el baúl”, manifestó el medio que compartió el video.

El momento, además de ser incomodo, desató risas en redes y se volvió viral, pues los internautas argumentaron que la relación entre Shakira y Piqué está completamente rota y no se quieren ni ver.

Piqué es captado dejando a sus hijos en casa de Shakira y al intentar huir rápido no los ayuda con sus bolsos ni cierra el baúl pic.twitter.com/jDAe0b5Y1d — El Portal Deportivo (@epdeportivo__) February 9, 2023

Shakira incendia las redes sociales con su canción dirigida a Piqué

La colombiana Shakira incendia este jueves las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que ha sido escuchada 34 millones de veces en 17 horas en medio de una cascada de reacciones.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

