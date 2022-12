¡Irreconocible! Así luce esta hermosa actriz de ‘Rebelde’ en la actualidad

La famosa actriz mexicana Ninel Conde, reconocida en varios países por darle vida a ‘Alma Rey’ mamá de ‘Roberta Pardo’ en la telenovela ‘Rebelde’, publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que causaron revuelo en las redes sociales.

Vea también: ¡Rojo pasión! Esperanza Gómez sorprendió en las redes con nuevo look



En las fotos se ve a la artista disfrutar de unas vacaciones junto a su hijo Emmanuel Medina en las playas de Honduras. Sin embargo, su aspecto físico provocó cientos de comentarios por parte de sus seguidores, pues el rostro de la mexicana luce muy diferente.



“¿Qué pasó con tu cara? (…) ¿Qué le ha pasado a Alma Rey? (…) Ninel, hermosa por favor no más cirugía (…) Te ha cambiado mucho la cara (…) No te hagas más cosas en la cara, eras hermosa”, son algunos de los comentarios.



Publicidad

Publicidad