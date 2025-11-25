¿J Balvin tendrá 18 invitados en Medellín? Esto es lo que sabe de su concierto

Falta poco para que se lleve a cabo el concierto de J Balvin en Medellín, el cual se hará el 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. Pero en redes sociales ha crecido la expectativa en torno a qué invitados tendrá José en este show, en especial porque su amigo DJ Pope dijo en una entrevista recientemente que serían más de 18.

Algo poco viste durante un concierto, pues, según rumores, tendría una duración de aproximadamente seis horas, es decir, desde las 8:00 de la noche hasta las 2:00 de la mañana en donde habrá invitados de talla internacional y la expectativa entre los fans ha crecido de quiénes acompañarán al paisa en su casa.

J Balvin en Medellín // Foto: Indeportes Antioquia y AFP.

¿Cuáles podrían ser los invitados de J Balvin en Medellín?

Uno de los que se encuentran confirmado, que, si bien no se subirá a cantar, será Westcol, que será encargado de transmitir parte del backstage y compartir con algunos artistas invitados, según dijo él mismo en su canal de Kick.

En cuanto a cantantes, la escena local sería protagonista y nombres como Karol G, Feid, Maluma y Ryan Castro aparecen en la lista, recordando que este último, ‘El Cantante del Guetto’, confirmó su presencia en un concierto reciente en Estados Unidos.



Ryan Castro y J Balvin // Foto: AFP

Por otro lado, la escena internacional tiene tres nombres como los principales rumores: Dua Lipa, Arcángel y Yandel, esto porque los tres estarán entre viernes y sábado en Bogotá en concierto, por lo tanto, estarían al lado del show de Balvin. Ahora, el deseo que Bad Bunny aparezca también se espera debido a que el conejo estará libre esas fechas, sin embargo, cabe recordar que el puertorriqueño no lo invitó a su ‘Casita’ en el Coliseo de Puerto Rico.

Es importante aclarar que todos estos nombres solamente son rumores y ni el artista ni su equipo han mencionado algo al respecto, más allá de las palabras de DJ Pope.

J Balvin y Feid // Foto: suministrada

Esto debe saber del concierto de J Balvin en Medellín

Luego de seis años, Balvin regresa a casa en un show que apunta a algo histórico. No solo su nombre: “Ciudad Primavera”, será protagonista, sino que, además, estará cargado de un montaje de nivel mundial con un escenario 360 para que todo el estadio disfrute de este evento de principio a fin.

Un repertorio de más de 10 años de carrera de éxito que llevaron a la fama mundial y a trabajar de la mano de artistas internacionales de alto calibre.