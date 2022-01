J Balvin tuvo generoso gesto con niño que reconoció tener unos tenis suyos, pero 'piratas'

J Balvin se lució en redes sociales con un generoso gesto hacia un niño que le confesó en TikTok que sus papás le regalaron unas zapatillas Air Jordan, de la línea que lanzó el colombiano, pero que no eran originales.

"No me importa que mis tenis sean piratas", dijo el niño bajo el usuario xxxbrunocion, luego de que en redes cuestionaran su calzado.

"A mí me gustan mucho, porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar", dijo el pequeño sin acomplejarse.

El debate fue seguido atentamente por el artista colombiano, quien le contestó y lo felicitó por su determinación y valentía. Además, le prometió unas zapatillas, esta sí originales, para que las disfrute en recompensa por los comentarios malintencionados que recibió en redes.

"Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia . Ya te llegan”, le dijo J Balvin al niño.