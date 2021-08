Jennifer Aniston acabó amistades porque no se vacunaron contra el coronavirus

La reconocida actriz Jennifer Aniston confesó que se alejó de varias amistades porque se negaron a aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Además, lamentó que algunos estadounidenses se dejen intimidar por el miedo o la propaganda.

"Todavía hay un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o que, simplemente, no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Últimamente he perdido a algunas personas en vida que se negaron o que no han revelado si han sido vacunadas o no, y es lamentable", dijo la exactriz de ‘Friends’ en entrevista con la revista InStyle.

Asimismo, añadió: “Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos siendo testeados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas en nada más que en el miedo o la propaganda”.

La actriz también fue noticia en el último día por una publicación de Instagram en la que se deja ver al natural; es decir, sin maquillaje.

La fotografía fue destacada por sus seguidores, quienes admiraron la belleza de la actriz a sus 52 años.