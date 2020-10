Jessica Cediel mostró su cicatriz en los glúteos tras cirugía de biopolímeros

View this post on Instagram

La presentadora colombiana #JessicaCediel aprovechó este viernes para recordar la cirugía que tuvo en sus glúteos por biopolímeros hace aproximadamente 9 meses 😳 Así mismo, decidió mostrar la cicatriz en sus historias de #Instagram y reveló que debe someterse a otra intervención para corregirla, pues es queloide 😔