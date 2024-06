Jimin de BTS estrenará un nuevo álbum en solitario: ¿cuándo y a qué hora saldrá?

Este lunes 17 de junio, Jimin, integrante de BTS, se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que Big Hit, la empresa surcoreana de entretenimiento que patrocina a los cantantes del grupo de K-pop, anunciara a través de sus cuentas oficiales que el cantante lanzará un nuevo álbum como solista.

Cabe recordar que actualmente la mayoría de los integrantes de BTS se encuentran prestando el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, lo que los ha alejado de los escenarios donde solían reunir a miles de fanáticos alrededor del mundo.

En el reel publicado en Instagram, se ve a Jimin ingresando a una habitación con casilleros morados, color que representa a ARMY, y de uno de ellos saca una hoja con partituras musicales en la que se lee "La lettra", la cual podría ser el nombre de una de las canciones que formarán parte del álbum.

¿Cuándo se estrenará el nuevo álbum?

Según una de las publicaciones que realizó la misma empresa en sus historias, el nombre del nuevo álbum de Jimin será 'Muse' y se estrenará a nivel mundial el viernes 19 de julio a la 1:00 de la tarde, hora de Corea del Sur. Este sería el segundo álbum en solitario del cantante.

Otros estrenos de los integrantes de BTS

Luego de que se anunciara que los integrantes de BTS debían prestar el servicio militar, cada uno se tomó su tiempo para promocionar su carrera en solitario, concentrándose en hacer presentaciones y estrenos por su cuenta.

Uno de los lanzamientos más recientes lo hizo Jungkook, el integrante más joven de BTS. El pasado 7 de junio llegó a todas las plataformas de música el sencillo titulado 'Never Let Go', con el que busca agradecer a todos sus seguidores por el apoyo incondicional que le han brindado a él y a los demás integrantes.

Jungkook de BTS lanzará una nueva canción este 7 de junio / Foto: Bit Hit Music

RM, el líder del grupo, también lanzó el 24 de mayo su segundo álbum en solitario titulado 'Right Place, Wrong Person'.

Salida de Jin del servicio militar

Una de las noticias que más alegró a los seguidores de BTS fue la salida de Jin del servicio militar el pasado 12 de junio. Ese día, el integrante fue recibido por sus compañeros a la salida de la base militar y, posteriormente, se dirigió a las instalaciones de Big Hit, donde hizo un live para interactuar con sus seguidores. Al día siguiente, se celebró el aniversario del debut del grupo en un evento en el que el cantante abrazó a 1,000 seguidores y les dio detalles en agradecimiento por el apoyo incondicional que han demostrado desde 2013.