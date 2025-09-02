'Karate Kid' y 'Anora', los dos grandes estrenos de HBO Max en septiembre de 2025

Llega otro mes y, como es habitual, las principales plataformas de streaming actualizan su catálogo de producciones con la llegada de series y películas que permitan mejorar la experiencia del usuario; en este caso, HBO Max no se queda atrás y presentó su lista de estrenos para este septiembre de 2025.
‘Karate Kid’ y ‘Anora’ son los dos estrenos más llamativos de cara a este mes, en donde crece la expectativa de las producciones y series de esta plataforma. Ambas producciones reunieron a miles de personas en las principales salas de cine del país.
Ahora, llegarán a la plataforma desde este viernes, 5 de septiembre. Pero por supuesto no serán las únicas que se unan al catálogo, pues en realidad muchas producciones irán llegando a la largo de mes.
Lista de estrenos de HBO Max en septiembre de 2025
SERIES
- Unidad Especial (HBO Original) | Estreno: 7 de septiembre
- The Prince (Max Original) | Estreno: 12 de septiembre
- Psiconautas (Versión Remasterizada) | Estreno: 11 de septiembre
- Young Rock, Temp. 1-3 | Estreno: 10 de septiembre
- Mike & Molly, Temp. 1-6 | Estreno: 17 de septiembre
- Sueños de Libertad | Estreno: 22 de noviembre
- The Graft | Estreno: 26 de septiembre
PELÍCULAS
- Anora | Estreno: 5 de septiembre
- El Brutalista | Estreno: 28 de septiembre
- Karate Kid: Leyendas | Estreno: 5 de septiembre
- Hipnosis: Arma Invisible | Estreno: 12 de septiembre
- Gatillero | Estreno: septiembre
- Hombre Lobo | Estreno: 19 de septiembre
- Las Aventuras de Dog Man | Estreno: 26 de septiembre
- La Última Gran Actuación | Estreno: 12 de septiembre
- Un Motivo para Ganar | Estreno: 19 de septiembre
- Amor de Año Nuevo | Estreno: 12 de septiembre
- After: Para Siempre | Estreno: 19 de septiembre
- La Boda de mi Ex | Estreno: 26 de septiembre
- Secuestro en el Aire, 1971 | Estreno: 10 de septiembre
- Prófugo por Accidente | Estreno: 24 de septiembre
- El Fugitivo Josey Wales | Estreno: 17 de septiembre
- Exterminio | Estreno: 3 de septiembre
- Exterminio: La Evolución | Estreno: 3 de septiembre
- El Botín de los Valientes | Estreno: 17 de septiembre
- Duelo en la Alta Sierra | Estreno: 17 de septiembre
- Infiltrado del KKKlan | Estreno: 10 de septiembre
- Máquinas Mortales | Estreno: 17 de septiembre
- La Fiesta de las Salchichas | Estreno: 17 de septiembre
- Resident Evil: Capítulo Final | Estreno: 24 de septiembre
- Locas Vacaciones sobre Ruedas | Estreno: 3 de septiembre
- Inferno | Estreno: 13 de septiembre
DOCUSERIES / DOCUMENTALES
- Debanhi: ¿Quién Mató a Nuestra Hija? | Estreno: 18 de septiembre
- Jesse & Joy: Lo Que Nunca Dijimos | Estreno: 25 de septiembre
- Operación Frontera: Brasil, Temp. 4 | Estreno: 4 de septiembre
- Kivimäki: El Hacker Más Buscado | Estreno: 5 de septiembre
- The Devil is Busy (HBO Original) | Estreno: 23 de septiembre
- Caleb Hearon: Model Comedian (HBO Original) | Estreno: septiembre
- Adriano Emperador | Estreno: 18 de septiembre
- Anatomía de Una Mentira | Estreno: 16 de septiembre
- Quiet in Class | Estreno: 16 de septiembre
- En Medio del Desastre | Estreno: 9 de septiembre
- 911: ¿Llamó el Asesino? | Estreno: 2 de septiembre
- Lote de Placebo: El Escándalo Que Generó Vidas | Estreno: 30 de septiembre
TEMPORADA DE PREMIOS
- Entrega de los Emmy® (77ª edición) | 14 de septiembre – en vivo por HBO Max y TNT
COCINA
- Desafío de Chefs: Después del Show, Temp. 5 | Estreno: 24 de septiembre
- Juego de Tronos Culinario | Estreno: 10 de septiembre
RELACIONES
- Amor Extranjero, Temp. 2 | Estreno: 3 de septiembre
- Kilos Mortales: Roomies | Estreno: 17 de septiembre
- Virgins | Estreno: 17 de septiembre
- Todo en 90 Días: ¿Felices por Siempre?, Temp. 9 | Estreno: 25 de septiembre
CONTENIDO INFANTIL
- Krypto Salva el Día | Estreno: 26 de septiembre
- Peppa Pig, Temp. 11 | Estreno: 1 de septiembre
ANIMACIÓN ADULTA
- Jujutsu Kaisen, Temp. 1 | Estreno: 9 de septiembre