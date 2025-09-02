'Karate Kid' y 'Anora', los dos grandes estrenos de HBO Max en septiembre de 2025

Llega otro mes y, como es habitual, las principales plataformas de streaming actualizan su catálogo de producciones con la llegada de series y películas que permitan mejorar la experiencia del usuario; en este caso, HBO Max no se queda atrás y presentó su lista de estrenos para este septiembre de 2025.

‘Karate Kid’ y ‘Anora’ son los dos estrenos más llamativos de cara a este mes, en donde crece la expectativa de las producciones y series de esta plataforma. Ambas producciones reunieron a miles de personas en las principales salas de cine del país.

Ahora, llegarán a la plataforma desde este viernes, 5 de septiembre. Pero por supuesto no serán las únicas que se unan al catálogo, pues en realidad muchas producciones irán llegando a la largo de mes.

Lista de estrenos de HBO Max en septiembre de 2025

SERIES

Unidad Especial (HBO Original) | Estreno: 7 de septiembre

The Prince (Max Original) | Estreno: 12 de septiembre

Psiconautas (Versión Remasterizada) | Estreno: 11 de septiembre

Young Rock, Temp. 1-3 | Estreno: 10 de septiembre

Mike & Molly, Temp. 1-6 | Estreno: 17 de septiembre

Sueños de Libertad | Estreno: 22 de noviembre

The Graft | Estreno: 26 de septiembre

PELÍCULAS

Anora | Estreno: 5 de septiembre

El Brutalista | Estreno: 28 de septiembre

Karate Kid: Leyendas | Estreno: 5 de septiembre

Hipnosis: Arma Invisible | Estreno: 12 de septiembre

Gatillero | Estreno: septiembre

Hombre Lobo | Estreno: 19 de septiembre

Las Aventuras de Dog Man | Estreno: 26 de septiembre

La Última Gran Actuación | Estreno: 12 de septiembre

Un Motivo para Ganar | Estreno: 19 de septiembre

Amor de Año Nuevo | Estreno: 12 de septiembre

After: Para Siempre | Estreno: 19 de septiembre

La Boda de mi Ex | Estreno: 26 de septiembre

Secuestro en el Aire, 1971 | Estreno: 10 de septiembre

Prófugo por Accidente | Estreno: 24 de septiembre

El Fugitivo Josey Wales | Estreno: 17 de septiembre

Exterminio | Estreno: 3 de septiembre

Exterminio: La Evolución | Estreno: 3 de septiembre

El Botín de los Valientes | Estreno: 17 de septiembre

Duelo en la Alta Sierra | Estreno: 17 de septiembre

Infiltrado del KKKlan | Estreno: 10 de septiembre

Máquinas Mortales | Estreno: 17 de septiembre

La Fiesta de las Salchichas | Estreno: 17 de septiembre

Resident Evil: Capítulo Final | Estreno: 24 de septiembre

Locas Vacaciones sobre Ruedas | Estreno: 3 de septiembre

Inferno | Estreno: 13 de septiembre

DOCUSERIES / DOCUMENTALES

Debanhi: ¿Quién Mató a Nuestra Hija? | Estreno: 18 de septiembre

Jesse & Joy: Lo Que Nunca Dijimos | Estreno: 25 de septiembre

Operación Frontera: Brasil, Temp. 4 | Estreno: 4 de septiembre

Kivimäki: El Hacker Más Buscado | Estreno: 5 de septiembre

The Devil is Busy (HBO Original) | Estreno: 23 de septiembre

Caleb Hearon: Model Comedian (HBO Original) | Estreno: septiembre

Adriano Emperador | Estreno: 18 de septiembre

Anatomía de Una Mentira | Estreno: 16 de septiembre

Quiet in Class | Estreno: 16 de septiembre

En Medio del Desastre | Estreno: 9 de septiembre

911: ¿Llamó el Asesino? | Estreno: 2 de septiembre

Lote de Placebo: El Escándalo Que Generó Vidas | Estreno: 30 de septiembre

TEMPORADA DE PREMIOS

Entrega de los Emmy® (77ª edición) | 14 de septiembre – en vivo por HBO Max y TNT

COCINA

Desafío de Chefs: Después del Show, Temp. 5 | Estreno: 24 de septiembre

Juego de Tronos Culinario | Estreno: 10 de septiembre

RELACIONES

Amor Extranjero, Temp. 2 | Estreno: 3 de septiembre

Kilos Mortales: Roomies | Estreno: 17 de septiembre

Virgins | Estreno: 17 de septiembre

Todo en 90 Días: ¿Felices por Siempre?, Temp. 9 | Estreno: 25 de septiembre

CONTENIDO INFANTIL

Krypto Salva el Día | Estreno: 26 de septiembre

Peppa Pig, Temp. 11 | Estreno: 1 de septiembre

ANIMACIÓN ADULTA