Karol G se desborda en elogios tras gesto de Anahí en Medellín: "Me siento honrada por ti"

Karol G es una de las cantantes más exitosas del momento. Sus ritmos pegajosos y sus característicos bailes la convirtieron en una referente en la industria musical a nivel mundial y varios artistas le reconocen su talento.

Una de ellas en Anahí, reconocida por ser actriz y una delas integrantes del famoso grupo mexicano RBD, que por estos días se presenta en Medellín. Allí la bella cantante les mostró a los miles de asistentes al Atanasio Girardot que es ‘Team Bichota’ con un mensaje grabado en una camiseta rosada.

Tras esta especial dedicatoria la cantante paisa no dudó en responder a través de sus redes sociales y le agradeció por su amistad y cariño.

“Anahí, mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, publicó ‘La Bichota’.

Mensaje de Karol G Anahí. Foto: Instagram @karolg.

Publicidad

Además recordó el pasado juntas y resaltó el hecho de que la artista mexicana se acordara de ella en medio de uno de los momentos más importantes en su carrera musical, un reencuentro de la banda que ha dejado escenarios llenos y miles de anécdotas.

“Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora… No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”.

Anahí y Karol G en concierto en México. Foto: Instagram @karolg.

Cabe recordar que Karol G uso su influencia y desempeñó un papel fundamental en la organización de una campaña que pidió por dar voz a los seguidores de la famosa banda mexicana RBD en Colombia. Gracias a sus esfuerzos, se logró que el país fuera incluido en las fechas de la gira de la exitosa agrupación.

Publicidad

Le puede interesar: