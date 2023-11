Karol G vuelve a causar risas en redes sociales hablando en inglés: “Soy yo”

Karol G vuelve a causar risas en las redes sociales, esta vez por su peculiar intento de hablar inglés. La talentosa cantante, conocida por entretener a sus seguidores con divertidas anécdotas, sorprendió a todos al mostrar su habilidad para hablar en inglés, lo que ha causado miles de comentarios.

En el pasado, la intérprete de éxitos como 'Tusa' y 'TQG' ya había jugado con esta broma, enviando mensajes de audio con una pronunciación aparentemente "perfecta" del inglés. Sin embargo, al prestar más atención, se notaba un marcado acento latino y algunas palabras mezcladas, lo que algunos han llamado "splanglish".

En esta ocasión, Karol G, mientras se desplazaba en uno de sus lujosos automóviles, simuló estar en una clase de inglés con su amigo Daiky Gamboa como su profesor. Él le pidió que se presentara en inglés, diciendo: "Hi. My name is Mary". Carolina Giraldo, el nombre real de la artista, pronunció la frase con cierta dificultad, generando risas entre los ocupantes del vehículo.

No obstante, Daiky Gamboa insistió en que pronunciara correctamente su presentación, lo que llevó a la antioqueña a mezclar algunas palabras, a pesar de que en ocasiones anteriores se le ha visto con un nivel de fluidez verbal en inglés bastante significativo. Esta situación hizo que su amigo se mostrara seriamente preocupado.

Las risas y los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar debido a la divertida actuación de Karol G. Muchos elogiaron su sentido del humor y la manera en que recordó a una mujer de edad avanzada tratando de hablar una segunda lengua. En la publicación, que fue compartida por una cuenta de farándula, se dejaron cientos de comentarios como: "No me rio porque soy ella", "Mi nivel de inglés es igualito", "Estoy igualita a ella", se lee.

