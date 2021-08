La actriz de Patito Feo, Laura Esquivel, habló en La Red de lo que fue su participación en la serie

En diálogo con La Red , la actriz Laura Esquivel, quien protagonizó la exitosa serie Patito Feo hace 14 años, habló de lo que significó su participación en la serie y del éxito que consiguió gracias a ella.

“Creo que no fue solo un proyecto artístico grande, sino que fue una movilización más a nivel social”, dijo la actriz al comentar acerca de los temas tratados en la serie.

Debido al éxito de la novela, Laura viajó por más de 20 países haciendo presentaciones musicales.

“Yo no puedo creer lo que hacía, las escenas me las aprendía en el momento, o sea en menos de cinco minutos me la aprendía, eso hoy no lo podría hacer porque no me alcanza la cabeza”, aclaró.

Laura contó también en el programa de Caracol Televisión cómo ha sido su vida desde su aparición en televisión y narró cómo pudo superar una de las etapas más complicadas en su vida.

Se sentía desamparada, sin rumbo en su vida, sentimientos que derivaron en problemas como la ansiedad.

Vea las declaraciones de Laura Esquivel acá: