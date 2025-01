La "artista extranjera" de Yo Me Llamo que ablandó el corazón de Amparo Grisales

No es común que los concursantes de Yo Me Llamo se animen a interpretar a un artista extranjero, especialmente cuando su lengua nativa no es el castellano. En esta oportunidad, la participante le ablandó el corazón a Amparo Grisales.

Los televidentes del Canal Caracol quedaron sorprendidos por una joven que se subió al escenario para interpretar un tema de Demi Lovato.



¿Qué cantó Demi Lovato de Yo Me Llamo?

Recordando los mejores tiempos de la película infantil de Disney 'Camp Rock', en la que participó la famosa cantante estadounidense, esta joven cantó 'This is me', haciendo retroceder en el tiempo a varios televidentes que recordaron sus años de juventud.

Con un atuendo completamente negro, la joven llamó la atención desde el primer momento de los jurados César Escola, Amparo y Grisales y el cubano Rey Ruiz.

Aunque se le vio un poco nerviosa y con poco movimiento en el escenario, el cantante de salsa no dudo en darle su voto de confianza para seguir avanzando en la competencia y oprimió el botón verde.

En el caso del maestro Escola, la joven no pudo convencerlo del todo, pues argumentó que, aunque preparó el look y tenía buena pronunciación, no tenía el color suficiente en la voz para parecerse a la verdadera Demi Lovato, por lo que decidió oprimir el botón rojo.

En las manos de Amparo Grisales estaba el futuro de esta joven, pero no fue fácil convencerla. La también actriz manifestó que no la escuchó afinada y tampoco con una buena respiración. Sin embargo, la doble de Demi Lovato se comprometió a mejorar los detalles en la escuela de imitación y así convencer a todos los jurados, así como a los televidentes que se quedaron con dudas por su interpretación.

"Estoy segura que con el tiempo puedo mejorar y ponerle todo el empeño del mundo", dijo la joven, quien, con esas palabras ablandó el corazón de Amparo Grisales para recibir el segundo voto verde la noche.

De esta manera, no pudo ocultar su felicidad al salir del escenario y celebrar por continuar en Yo Me Llamo.