‘Maluma’ llegó a Yo Me Llamo, pero ningún jurado quedó convencido: “Soy igualito”

Este jueves, 16 de enero, un nuevo capítulo de Yo Me Llamo, emitido por Caracol Televisión , dejó una presentación que generó comentarios divididos entre el público y los jurados. Al ritmo de Felices los 4, un aspirante a imitador de 'Maluma' llegó al escenario asegurando que lo han comparado con el cantante desde que inició su carrera artística.

“Llevo siete años trabajando en el medio, y desde que empecé me dicen Maluma. Será por mi físico”, afirmó el concursante, quien apostaba por su parecido para convencer al exigente panel de jurados. Sin embargo, su interpretación no cumplió con las expectativas.

“No tienes el color de la voz”, comentó Amparo Grisales tras escuchar al imitador. La actriz no fue la única en expresar su descontento. Grisales, junto con Rey Ruiz y el maestro César Escola, coincidió en que el participante no lograba capturar la esencia del reconocido artista colombiano.

“Hasta la voz de Maluma se te quedó en la casa. Falta sensualidad: una voz, una mirada… pero no te llamas Maluma”, reiteró Grisales.

Finalmente, el veredicto fue unánime: tres estrellas rojas marcaron el fin del sueño del concursante en el programa. En redes sociales, las reacciones no tardaron en llegar, con comentarios como el de una usuaria que expresó: “No, pero no te pareces en nada. Te falta altura, voz, belleza, la calva... ese Maluma de Yo Me Llamo nada que ver”.