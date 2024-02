La banda AC/DC celebra sus 50 años con una recopilación de sus temas en vinilos

A finales de la década de los 70el rock tomó protagonismoen la música de todo el mundo, más cuando empezaron a nacer bandas como Queen, Guns N' Roses, Pink Floyd o AC/DC, esta última que se convirtió en un icono del hard rock por la conformación de los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young.

Conformada por Angus Young, Stevie Young, Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Rudd, AC/DC es una de las bandas más importantes de la historia por crear himnos como 'T.N.T', 'Highway to Hell', 'Back in Black', ''Let There Be Rock' o 'Thunderstruck', que hasta la fecha siguen resonando entre los amantes del rock.

Ahora, 50 después y para conmemorar ese amor de sus fanáticos decidieron en Colombia sacar varios vinilos color dorado donde se reencuentran el legado de la banda con sus mejores temas, recordando que cuentan con más de 200 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y 72 millones en solo Estados Unidos.

Estos son los temas de AC/DC que tiene el vinilo

Back in Black

Highway to Hell

The Razors Edge

Powerage

For those about to rock

Hight voltage

Dirty deeds done dirt cheap

Who made who

A los 50 años de la banda se sumó el anuncio de un tour mundial que se dará en el transcurso del 2024, que se espera en la próximas semanas se confirmen fechas en Latinoamérica que permitan que los seguidores puedan ver, tal vez, una última vez una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock.

Publicidad

Cabe recordar que la gira comenzará en mayo en Alemania e irá terminando en Irlanda en el mes de agosto, pero se espera anuncien más fechas durante los meses que se den los primeros conciertos de la banda.

"La gira nos verá tocar espectáculos en Alemania, Italia, España, Holanda, Austria, Suiza, Inglaterra, Eslovaquia, Bélgica, Francia e Irlanda este verano", indicaron.